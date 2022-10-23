105-летняя женщина раскрыла секрет здорового долголетия: всего два вида продуктов

Ирэн Гилберт недавно отметила свое 105-летие, получив среди других подарков коробку шоколадных конфет.

Ирэн родилась в Паддингтоне в Лондоне в сентябре 1917 года и выросла вблизи Уэмбли, прежде чем переехать на северо-восток, в Ньюкасл, чтобы быть ближе к семье.

Прабабушка была бухгалтером, работая на крупные бренды, в частности, на компанию Heinz.

В чем секрет долголетия женщины?

Секретом своего долголетия Ирэн считает свои вкусовые предпочтения. А именно то, что она всегда любила есть много фруктов и овощей.

На свой 105-й день рождения 12 октября в доме престарелых было много воздушных шаров и огромный торт со свечами.

Фото: Ирэн получила на день рождения шоколад (chroniclelive)

48-летняя Внучка Ирэн сказала, что было невероятно увидеть, как ее бабушка достигла такого возраста и находится в хорошем настроении.

У Ирэн двое сыновей, трое внуков и пять правнуков.

Когда Ирэн часто спрашивают, в чем секрет долгой жизни, она говорит людям есть много фруктов и овощей.

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В мире есть пять "голубых зон", в которых наибольшая концентрация долгожителей и людей, достигших столетнего возраста. Ученые постоянно изучают этот феномен, чтобы открыть секрет долголетия.

К ним относятся: