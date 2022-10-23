105-летняя женщина раскрыла секрет здорового долголетия: всего два вида продуктов
Ирэн Гилберт недавно отметила свое 105-летие, получив среди других подарков коробку шоколадных конфет.
Об этом пишет Chroniclelive.
Ирэн родилась в Паддингтоне в Лондоне в сентябре 1917 года и выросла вблизи Уэмбли, прежде чем переехать на северо-восток, в Ньюкасл, чтобы быть ближе к семье.
Прабабушка была бухгалтером, работая на крупные бренды, в частности, на компанию Heinz.
В чем секрет долголетия женщины?
Секретом своего долголетия Ирэн считает свои вкусовые предпочтения. А именно то, что она всегда любила есть много фруктов и овощей.
На свой 105-й день рождения 12 октября в доме престарелых было много воздушных шаров и огромный торт со свечами.
Фото: Ирэн получила на день рождения шоколад (chroniclelive)
48-летняя Внучка Ирэн сказала, что было невероятно увидеть, как ее бабушка достигла такого возраста и находится в хорошем настроении.
У Ирэн двое сыновей, трое внуков и пять правнуков.
Когда Ирэн часто спрашивают, в чем секрет долгой жизни, она говорит людям есть много фруктов и овощей.
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В мире есть пять "голубых зон", в которых наибольшая концентрация долгожителей и людей, достигших столетнего возраста. Ученые постоянно изучают этот феномен, чтобы открыть секрет долголетия.
К ним относятся:
- Остров Окинава (Япония)
- Провинция Ольястра (Сардиния, Италия)
- Город Лома-Линда (Калифорния, США)
- Остров Икария (Греция)
- Остров Никойя (Коста-Рика)
Раньше мы писали о фрукте, который ученые назвали секретом долгожителей.
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