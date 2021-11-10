105-летняя бегунья побила мировой рекорд: она преодолела нешуточную дистанцию (видео)

105-летняя Джулия Хокинс из штата Луизианы в США смогла установить мировой рекорд по легкой атлетике в своей возрастной категории.
Об этом пишет Mental Floss.
Так, на олимпиаде в Луизиане для пожилых людей 6 ноября Джулия Хокинс установила рекорд по бегу. В частности, она быстрее всего в мире преодолела стометровку в возрастной категории 100+.
Женщина на дистанции показала время 01:02:95.
Кроме того, еще раньше за свою ловкость она получила прозвище "Ураган".
Однако, бегом она решила заняться лишь в 101 год. Женщина традиционно тренируется, маневрируя вокруг собственного дома.
105-летняя бегунья побила мировой рекорд (mentalfloss)
Интересно, что несмотря на такой поздний старт, она сразу начала устанавливать рекорды. Также в 2019 году она стала самой быстрой бегуньей мира в категории 100+ на дистанции 50 метров со временем 46,07 секунды.
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