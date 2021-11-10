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105-річна бігунка побила світовий рекорд: вона здолала неабияку дистанцію (відео)

Автор: Тетяна Самарук

105-річна Джулія Хокінс зі штату Луізіани у США змогла встановити світовий рекорд з легкої атлетики у своїй віковій категорії.

Про це пише Mental Floss.

Так, на олімпіаді в Луізіані для літніх людей 6 листопада Джулія Хокінс встановила рекорд з бігу. Зокрема, вона найшвидше у світі здолала стометрівку у віковій категорії 100+.

Жінка на дистанції показала час 01:02:95.

Окрім того, ще раніше за свою спритність вона отримала прізвисько "Ураган".

Однак, бігом вона вирішила зайнятись лише в 101 рік. Жінка традиційно тренується, маневруючи довкола власного будинку.

105-річна бігунка побила світовий рекорд (mentalfloss)

Цікаво, що попри такий пізній старт, вона одразу почала встановлювати рекорди. Також у 2019 році вона стала найшвидшою бігункою світу в категорії 100+ на дистанції 50 метрів з часом 46,07 секунди.

Раніше ми повідомляли, що 97-річний українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гру в теніс.

Також ми писали, що 24-річна дівчина стала найвищою у світі.

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