100-річний українець та 85-річна українка встановили світові рекорди з плавання

На Чемпіонаті України з плавання, який проходив 26-29 червня 2024 року в Броварах на базі плавального басейну Купава, було встановлено дві світових рекорди. І рекордсменами стали 100-річний Георгій Дмитрович з Вознесенська Миколаївської області та 85-річна Алла Василівна з Києва.

Детальніше про ці світові рекорди розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис плавального басейну "Купава" у Facebook.

Під час чемпіонату встановлювалися світові рекорди на довгій воді членами руху Мастерс. 100-річний Чижевський Георгій Дмитрович 1924 року народження встановив світовий рекорд у своїй віковій групі.

Чижевський Георгій подолав дистанції:

50 м брасом за 2,44,97

100 м брасом за 4,26,93

200 м брасом за 8,47,67

Георгій Дмитрович Чижевський - ветеран Другої світової війни, почесний громадянин Вознесенська, чемпіон світу з плавання, тренер, педагог, актор та поет. Брав участь у боях на Курській дузі, звільнював міста України, Польщі, Німеччини. Має декілька орденів та медалей.

А після війни закінчив Театральний інститут та став артистом театру. Згодом здобув педагогічну освіту і працював викладачем анатомії, фізіології та спорту. Багато років навчав дітей плавання.

А 85-річна плавчиня Коваленко Алла Василівна 1939 року народження встановила світовий рекорд у своїй віковій групі. Вона подолала дистанцію 200 метрів брасом за 5,36,13.

"Вітання нашим рекордсменам - володарям світових рекордів, ви приклад для нас всіх! Запам'ятайте, що спорт об'єднує, надихає на досягнення та формує здоровий спосіб життя!" - так привітали рекордсменів у плавальному басейні "Купава".

100-річний українець та 85-річна українка встановили світовий рекорд з плавання (фото: facebook.com/kupavabrovary)