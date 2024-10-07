Топ-10 жіночих парфумів, які ніколи не вийдуть з моди

10 жіночих парфумів, які ніколи не вийдуть з моди

1.Chanel Coco Mademoiselle

Цей парфум - абсолютний хіт у світі ароматів. Його обожнюють багато українок і є за що. Цей аромат - це про жіночність і сексуальність.

Це яскрава східна композиція, що поєднує свіжі та солодкі ноти, ніжне пахощі квітів та терпкі трав'яні відтінки. Автором представленого у 2001 році аромату став маестро Jacques Polge.

2. Lancome Miracle

Назва парфуму перекладається як "Диво". І це повністю відповідає наповненню флакону. Актуальний аромат на всі часи, який чіпляє своєю неповторністю. Жінка, яка пахне таким парфумом, не відчуває нестачі чоловічої уваги, бо їхній іскристий погляд і сонячна усмішка підкорюють моментально.

Парфумерну композицію починають свіжі нотки фрезії та лічі, які плавно переходять у квіткові відтінки. У «серці» причаїлися магнолія із жасмином, зігріті запахом прянощів. У шлейфі, який огортає теплом, відчуваються мускус й амбра, що роблять звучання ароматної симфонії розкішним і збудливим.

3. Dolce & Gabbana Light Blue

Також класика парфумерного світу, яка поза часом. Аромат з 2000-их, але актуальності не втрачає і зараз.

Пишність цього аромату вразить з перших акордів, наповнених свіжістю лимона і соковитими нотами яблука. Лаконічні акценти бамбука та невагомі переливи дзвіночка здійснюють плавний перехід від фруктових до квіткових нот, і букет починає радувати пахощами жасмину та білої троянди. Оксамитовий мускус, солодка амбра та трохи терпкий кедр формують завершальну ноту і роблять їхню мелодію неймовірно чуттєвою і ніжною.

4. Comme des Garcons 2

Цей аромат - це просто база для парфуманьяків та жінок, які обожнюють стиль. Неповторний, сексуальний, той, який ніколи не забудеш. Створений в 1999 році, але є просто мастхевом. Принадна композиція розкривається поєднанням легких і світлих акордів штучних альдегідів, підкреслених натуральними відтінками соковитих цитрусових і витонченої магнолії.

Серце аромату складається з насиченого запаху чорного чорнила в обрамленні нот мускатного горіха, кореня дягелю і коріандру. Довершеність цьому вишуканому букетові дарує поєднання класичних акордів пачулів, кедра, ветиверу та ялівцевої олії, присмачених благородним ладаном.

5. Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Без прикрас - культовий аромат дорогого життя.

Tom Ford переосмислює класичний тютюн із вершковим ароматом бобів тонка, ванілі, какао, сухими фруктовими акордами та солодким деревним соком - для сучасного, розкішного та п'янкого враження впевненості та сили.

6.Yves Saint Laurent Opium

Цей культовий парфум став майже синонімом поняття "орієнтальні аромати". Вперше представлений у 1977 році, він завоював велику популярність. У 2009 році парфум отримав новий дизайн флакону та вдосконалену формулу, розроблену креативним директором YSL.

Opium - це багатий, пряний і справжній орієнтальний аромат. Основні ноти оновленої версії 2009 року включають бергамот, жасмин, мандарин і мирру. Цей аромат більше підходить для вечірнього використання, особливо в довгі зимові вечори.

7. For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez

Парфум був на вершині продажів багато років, то ж свою актуальність він не втрачає. Парфумерну композицію склали з квітково-амбрового букета й рідкісних мускусних ноток, приправивши деревним присмаком. У ній гармонійно поєднуються суперечливі відтінки: від усеосяжної пристрасті до чуттєвої ніжності.

Аромат помістили в надзвичайно простий флакон, виконаний у чорному кольорі. При цьому упаковка представлена ​​в рожевих тонах.

8. Shalimar Guerlain

Легендарний аромат від Дому Guerlain, парфумована вода Shalimar огортає неперевершеним шлейфом спокусливої чуттєвості в культовому флаконі, який став символом великої любовної історії. Цей найвідоміший східний аромат у світі парфумерії втілює жіночність із ноткою спокуси.

Починаючи з 2020-х років, східні аромати стали відомими як амброві. Shalimar, названий на честь "храму кохання" на санскриті, був натхненний пристрасною історією кохання між падишахом Шах-Джаханом і його дружиною Мумтаз-Махал, символізуючи обіцянку вічного кохання.

9. Versace Bright Crystal

Цей класичний аромат вражає своєю витонченою композицією. Він приваблює грайливим поєднанням верхніх нот юдзу та граната, які гармонійно поєднуються з базовими акордами мускусу, червоного дерева та бурштину. У серці аромату розквітають ноти півонії, лотоса та магнолії. Якщо ви все ще в пошуках свого ідеального аромату, який тримається годинами, Versace Bright Crystal може стати вашим вибором!

10. Tom Ford Black Orchid Eau De Parfum

Це розкішний, глибокий і загадковий аромат, який втілює в собі витончену елегантність та драматичність. Створений у 2006 році, цей парфум став одним із культових творінь бренду Tom Ford. Black Orchid вважається унісекс-ароматом, хоча його насичені, східні та квіткові ноти надають йому особливої чуттєвості та сміливості.

Основою композиції є рідкісна чорна орхідея, яка надає аромату таємничої привабливості. Верхні ноти включають трюфель, чорну смородину, іланг-іланг та цитрусові, що створюють яскраве і вишукане початкове враження. Серце аромату розкривається нотами чорної орхідеї та спецій, надаючи йому глибини та пряного характеру. Базові ноти включають темний шоколад, ладан, ваніль, пачулі та сандалове дерево, що робить аромат теплим, насиченим і стійким.