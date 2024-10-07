Топ-10 женских духов, которые никогда не выйдут из моды

10 женских духов, которые никогда не выйдут из моды

1.Chanel Coco Mademoiselle

Этот парфюм - абсолютный хит в мире ароматов. Его обожают многие украинки и есть за что. Этот аромат – это о женственности и сексуальности.

Это яркая восточная композиция, сочетающая свежие и сладкие ноты, нежное благоухание цветов и терпкие травяные оттенки. Автором представленного в 2001 году аромата стал маэстро Jacques Polge.

2. Lancome Miracle

Название духов переводится как "Чудо". И это полностью соответствует наполнению флакона. Актуальный аромат на все времена, цепляющий своей неповторимостью. Пахнущая таким парфюмом женщина не испытывает недостатка мужского внимания, потому что их искрящийся взгляд и солнечная улыбка покоряют моментально.

Парфюмерную композицию начинают свежие нотки фрезии и плавно переходящие в цветочные оттенки. В «сердце» притаились магнолия с жасмином, согретые запахом пряностей. В обволакивающем теплом шлейфе ощущаются мускус и амбра, делающие звучание ароматной симфонии роскошным и возбуждающим.

3. Dolce & Gabbana Light Blue

Также классика парфюмерного мира, которая вне времени. Аромат из 2000-х, но актуальность не теряет и сейчас.

Великолепие этого аромата поразит первых аккордов, наполненных свежестью лимона и сочными нотами яблока. Лаконические акценты бамбука и невесомые переливы колокольчика осуществляют плавный переход от фруктовых к цветочным нотам, и букет начинает радовать ароматами жасмина и белой розы. Бархатный мускус, сладкая амбра и немного терпкий кедр формируют заключительную ноту и делают их мелодию невероятно чувственной и нежной.

4. Comme des Garcons 2

Этот аромат - это просто база для парфюманьяков и женщин, обожающих стиль. Неповторим, сексуальный, тот, который никогда не забудешь. Созданный в 1999 году, но просто мастхев. Заманчивая композиция раскрывается сочетанием легких и светлых аккордов искусственных альдегидов, подчеркнутых натуральными оттенками сочных цитрусовых и изящной магнолии.

Сердце аромата состоит из насыщенного запаха черных чернил в обрамлении нот мускатного ореха, корня дягиля и кориандра. Совершенство этому изысканному букету дарит сочетание классических аккордов пачулей, кедра, ветивера и можжевелового масла, сдобренных благородным ладаном.

5. Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Без украшений – культовый аромат дорогой жизни.

Tom Ford переосмысливает классический табак со сливочным ароматом бобов тонкая, ванили, какао, сухими фруктовыми аккордами и сладким древесным соком - для современного, роскошного и опьяняющего впечатления уверенности и силы.

6.Yves Saint Laurent Opium

Этот культовый парфюм стал почти синонимом понятия "ориентальные ароматы". Впервые представленный в 1977 году, он завоевал большую популярность. В 2009 году парфюм получил новый дизайн флакона и усовершенствованную формулу, разработанную креативным директором YSL.

Opium – это богатый, пряный и настоящий ориентальный аромат. Основные ноты обновленной версии 2009 года включают бергамот, жасмин, мандарин и мирр. Этот аромат больше подходит для вечернего использования, особенно в длинные зимние вечера.

7. For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez

Парфюм был на вершине продаж много лет, поэтому свою актуальность он не теряет. Парфюмерную композицию составили из цветочно-амбрового букета и редких мускусных ноток, приправив древесным привкусом. В ней гармонично сочетаются противоречивые оттенки: от всеобъемлющей страсти к чувственной нежности.

Аромат поместили в очень простой флакон, выполненный в черном цвете. При этом упаковка представлена ​​в розовых тонах.

8. Shalimar Guerlain

Легендарный аромат от Дома Guerlain, парфюмерная вода Shalimar окутывает непревзойденным шлейфом соблазнительной чувственности в культовом флаконе, который стал символом большой любовной истории. Этот самый известный восточный аромат в мире парфюмерии олицетворяет женственность с ноткой соблазна.

Начиная с 2020-х годов, восточные ароматы стали известны как амбровые. Shalimar, названный в честь "храма любви" на санскрите, был вдохновлен страстной историей любви между падишахом Шах-Джаханом и его супругой Мумтаз-Махал, символизируя обещание вечной любви.

9. Versace Bright Crystal

Этот классический аромат поражает своей изощренной композицией. Он привлекает игривое сочетание верхних нот юдзу и граната, которые гармонично сочетаются с базовыми аккордами мускуса, красного дерева и янтаря. В сердце аромата расцветают ноты пиона, лотоса и магнолии. Если вы все еще в поисках своего идеального аромата, держащегося часами, Versace Bright Crystal может стать вашим выбором!

10. Tom Ford Black Orchid Eau De Parfum

Это роскошный, глубокий и загадочный аромат, олицетворяющий в себе утонченную элегантность и драматичность. Созданный в 2006 году этот парфюм стал одним из культовых творений бренда Tom Ford. Black Orchid считается унисекс-ароматом, хотя его насыщенные, восточные и цветочные ноты придают ему особую чувственность и смелость.

Основой композиции является редкая черная орхидея, придающая аромату таинственной привлекательности. Верхние ноты включают в себя трюфель, черную смородину, иланг-иланг и цитрусовые, создающие яркое и изысканное первоначальное впечатление. Сердце аромата раскрывается нотами черной орхидеи и специй, придавая ему глубину и пряный характер. Базовые ноты включают в себя темный шоколад, ладан, ваниль, пачули и сандаловое дерево, что делает аромат теплым, насыщенным и стойким.