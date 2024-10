Топ-10 шлейфових ароматів на осінь, від яких ви будете отримувати компліменти

10 найкращих шлейфових ароматів на осінь

Tom Ford Patchouli Absolu

Аромат пачулі неможливо сплутати з жодним іншим, адже навіть у чистому вигляді цей парфумерний інгредієнт звучить багатогранно, немов магніт, притягуючи увагу та спонукаючи до розгадки його таємниць. Чуттєвий і зухвалий, водночас м'який і тонкий, із помірною солодкістю та легкою терпкістю, цей аромат створює унікальну композицію.

Спершу відчуваються пряні ноти пачулі та лавра, які поступово переходять у незвичайне поєднання моху та розмарину. Завершується цей багатошаровий аромат теплим і затишним шлейфом з нот кашемірового дерева.

Yves Saint Laurent Black Opium Intense

Теплий східний аромат здатен перетворити навіть найзвичайніший день на справжнє свято, сповнене радощів і нових вражень. Стійкий, насичений та багатогранний, він розпочинається п’янким вибухом міцного блакитного абсенту, підсиленого ягідними нотами малини, ожини та бойзенової ягоди.

Лікерну хмільність поступово змінюють серцеві акорди жасмину і флердоранжу, щедро приправлені пряними відтінками кави. Завершується ця розкішний букет теплим сандалово-ванільним шлейфом, за яким хочеться слідувати хоч на край світу.

Zielinski & rozen black pepper & amber, neroli

Це неперевершений аромат на осінь. Black Pepper & Amber, Neroli – це унісекс аромат із пряними східними акордами. Його основні акорди – свіжий та пряний. Це той випадок, коли всі будуть цікавитися, чим від вас пахне.

Byredo Black Saffron

Неповторний східний аромат Byredo Parfums Black Saffron стає втіленням пікантності та краси. Аромат зачаровує своєю спокусливістю та чарівністю. Неповторний букет переливається пікантністю, красою, ніжністю, зухвалістю та сексуальністю.

Byredo Parfums Black Saffron поєднує в собі не тільки неповторну красу та витонченість, але також емоційність та пристрасть.

Дивовижна чорна фіалка та запашна шкіра становлять центральний мотив парфумерної композиції. У ньому зливається ніжність і інтенсивність, невинність і приголомшлива чуттєвість.

You or Someone Like You Etat Libre D'orange

Це аромат-реверанс. Ні, ні, він не дивний, у ньому немає протиприродності. Він просто створений на основі інгредієнтів, які поза часом і простором. Він створений для того, щоб його могли носити ті, хто мріє подорожувати бетонним раєм Лос-Анжелеса або всі, хто бажає переїхати туди назавжди.

Композиція спочатку легка, мрійлива, немов жінка, яка бажає вперше побачити місто, в якому живуть багато голлівудських знаменитостей.

Orto Parisi Boccanera

Дуже незвичний аромат, який дасть неймовірний шлейф. Шоколадний акцент, дуже м'який, але провідний у піраміді, забезпечує парфумам зігрівальну, релаксувальну дію, яка ніжно обволікає й заспокоює. Він доповнюється підбадьорливими нотами імбиру та суміші перців (чилі, чорний). Традиційні мускус і сандал, які звучать у шлейфі, створюють дивовижну помірну пряність, яскраву чуттєвість, легку деревну нотку незрівнянного Orto Parisi Boccanera.

Zarkoperfume Buddah Wood

Насолоджуйтесь історіями, прихованими в цьому ароматі, а також витворами, що беруть свій початок біля витоків сучасної молекулярної науки. Buddah Wood - це маленьке диво. Композиція універсальна для чоловіків і жінок. Піраміда аромату: деревні ноти, австралійський сандал, кашмірське дерево, мускусний акорд.

Не поміченою ви точно не залишитесь.

Laboratorio Olfattivo Vanagloria Eau De Parfum

Це амброво-ванільний гурманський аромат для жінок і чоловіків, створений у 2021 році видатним парфумером Домініком Ропіоном. Він присвятив цю композицію бурбонській ванілі, що походить з глибин Індійського океану. Для створення аромату використовується сировина найвищої якості, отримана методом холодної екстракції з бобів LMR Vanilla.

Аромат - це справжня симфонія солодких гурманських відтінків, ніжних квіткових нот, шкіряних акцентів і квітково-пряних відголосків. Парфумер посилив ці відтінки додаванням особливих чарівних інгредієнтів, створивши справжнє диво, яким він поділився зі світом.

BDK Parfums Nuit De Sables

З перших секунд розкриття цього чуттєвого аромату на шкірі постає картина романтичного побачення в розкішному саду королівського палацу. Незабаром квіткова атмосфера поступово змінюється на не менш чарівний настрій паризьких вуличок, де аромат старовинної бруківки гармонійно переплітається з витонченими запахами доглянутих квіткових клумб.

Парфумери вирішили наситити композицію теплом східних прянощів, зробивши їх яскравим акцентом на вершині парфумерної піраміди.

Thomas Kosmala No 4 Apres L'amour

Це хіт продажів та дуже популярний аромат наразі в Україні. Аромат починається витонченою грою кислої лимонної цедри та гіркого апельсинового цвіту, що моментально пробуджують і додають енергії.

У серцевих нотах їх доповнює поєднання прянощів, пікантна свіжість яких активізує вашу уяву. Коли аромат розкриється повністю, перед вами постане таємниця базових нот, що поєднують сухі деревні акорди, спокусливий мускус і магнетичну амбру.