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10 засобів, які завжди повинні бути в аптечці: це важливо для здоров'я

Четвер 21 грудня 2023 16:48
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10 засобів, які завжди повинні бути в аптечці: це важливо для здоров'я Що потрібно покласти в аптечку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здоров'я - найбільший скарб, який є у людини. А домашня аптечка - вірний помічник у його збереженні. Тому варто наповнити її необхідними ліками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти "Svij.doc".

Що повинно бути в аптечці

Лікарі зазначили, що аптечка має складатися з таких основних засобів:

  • термометр
  • засоби при діареї, блювоті
  • медичний спирт
  • знеболювальне
  • препарати, які приймаєте за призначенням лікаря
  • антисептик
  • протиалергічні ліки
  • засоби при застуді
  • жарознижувальні
  • еластичні бинти

Також, якщо хтось у родині має хронічне захворювання, важливо, щоб в аптечці завжди були засоби, які хворий приймає регулярно. З цим базовим набором ви завжди будете готовими до непередбачуваних ситуацій.

Не забувайте періодично перевіряти та оновлювати аптечку від протермінованих засобів.

У аптечці категорично не повинно бути:

  • рецептурних препаратів без призначення
  • залишків препаратів, які вам призначили для приймання курсом
  • ліків і медичних засобів із простроченими термінами придатності

Як правильно зберігати аптечку

Варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте - доступне для дорослих і недоступне для дітей.

Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя. Рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сиропчик чи розчин замерз - викиньте його.

Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.

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