10 средств, которые всегда должны быть в аптечке: это важно для здоровья
Здоровье - самое большое сокровище, которое есть у человека. А домашняя аптечка - верный помощник в его сохранении. Поэтому следует наполнить ее необходимыми лекарствами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества "Svij.doc".
Что должно быть в аптечке
Врачи отметили, что аптечка должна состоять из следующих основных средств:
- термометр
- средства при диарее, рвоте
- медицинский спирт
- обезболивающее
- препараты, принимаемые по назначению врача
- антисептик
- противоаллергическое лекарство
- средства при простуде
- жаропонижающие
- эластичные бинты
Также если кто-то в семье имеет хроническое заболевание, важно, чтобы в аптечке всегда были средства, которые больной принимает регулярно. С этим базовым набором вы всегда будете готовы к непредсказуемым ситуациям.
Не забывайте периодически проверять и обновлять аптечку от просроченных средств.
В аптечке категорически не должно быть:
- рецептурных препаратов без назначения
- остатков препаратов, которые вам назначили для приема курсом
- лекарств и медицинских средств с просроченными сроками годности
Как правильно хранить аптечку
Следует подумать о месте, где вы их храните - доступно для взрослых и недоступно для детей.
Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, стараясь продлить его жизнь. Жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сиропчик или раствор замерз - выбросьте его.
Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.
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