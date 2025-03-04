10 заміських будинків і комплексів для відпочинку під Києвом: скільки коштує оренда та як дістатися

Стомилися від міської метушні й бажаєте тиші та свіжого повітря? В епоху розвитку великих міст, забудови та інформаційного шуму все частіше хочеться бути на самоті у спокої. Тому останнім часом заміський відпочинок стає все більш популярним серед українців.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку заміських будинків під Києвом, де можна набратися нових сил і возз'єднатися з природою з приходом весни.

УЛІС

Це сучасний комплекс будинків на природі з безконтактним сервісом. Забронювати можна або котедж, або кебін ‒ мініатюрні будинки на одного або двох гостей.

Кебіни (фото: instagram.com/ulis.ua)

У будинках є панорамне вікно з мальовничим видом, велике ліжко, повноцінний санвузол, повністю укомплектована кухня. Біля будинку розташовані індивідуальний мангал, садові меблі та зона для відпочинку.

Серед додаткових послуг пропонують також шатл до будиночка, генератор, чани, приготування та доставка їжі. Усі будиночки pet-friendly, тому вам не доведеться турбуватися про добробут вашого хвостика.

Котедж (фото: instagram.com/ulis.ua)

Неподалік від "УЛІС" розташовані полунично-лавандова ферма, зоопарк "12 місяців", Київське море, парк "Межигір'я", кінний клуб.

Віддаленість: 52-55 хв із Києва, с Дудки.

Ціни на проживання: від 5 310 гривень/доба (котедж), від 3 150 гривень/доба (кебін).

Глібівка

Це дачний готель під Києвом, який розташувався серед лісу на березі Київського моря. На території комплексу працюють два ресторани, SPA-центр, басейни, спортивні та дитячі локації.

Облаштування будинків всередині (фото: instagram.com/glibivka.family.park)

Серед спортивних локацій для відвідувачів діють тенісний корт і настільний теніс, футбольне поле, майданчики для волейболу, велопрокат.

А в СПА-центрі, крім басейнів, можна насолодитися саунами та різними видам лазень, а ще доглядовими процедурами та масажами від фахівців. Для дітей окремо діють дитячі кімнати, басейни, а також територією курсує дитячий потяг.

Екстер'єр будинків (фото: instagram.com/glibivka.family.park)

Віддаленість: 50 хв, урочище Зелений Бір, 8-9, с. Глібівка.

Ціни на проживання: від 3 400 гривень/доба без сніданків.

Shelest

Готельний комплекс у лісі, який пропагує мистецтво "повільного життя" ‒ slow living. На території діє ресторан зі стравами різних кухонь світу.

Будинки ззовні та всередині (фото: instagram.com/shelest.hotel)

Для якісного відпочинку також працюють два великих басейни для дорослих та один ‒ для дітей. Зверніть увагу: якщо ви хочете скористатися басейном до заселення, потрібно сплатити 50% від вартості відвідування.

Для повного релаксу можна відвідати лазню, масаж чи SPA-зону.

Територія комплексу відпочинку (фото: instagram.com/shelest.hotel)

Віддаленість: 40 хв, вул. Приморська, 1, Пірнівська територіальна громада.

Ціни на проживання: 2 700 гривень/доба.

Sobi Club

Відпочинковий комплекс розташований у рекреаційній зоні Київського моря з власним піщаним пляжем.

Для гостей працюють SPA-центр, ресторани та банкетні зали, конференц-сервіс, басейни, пляж, старослов'янські лазні й дитяче дозвілля.

Літній сезон відпочинку (фото: instagram.com/sobiclub)

Якщо вам до душі активний відпочинок, на території діють тенісні корти, велопрогулянки, веслування, кінний клуб, риболовля, електросамокати та активності на воді.

У випадку повітряної тривоги гості можуть перейти в укриття, розраховане на 100 осіб. А якщо відбудеться вимкнення світла, заклад оснащений генераторами.

Преміумзона відпочинку та гідромасажний басейн просто неба (фото: instagram.com/sobiclub)

Віддаленість: 30 хв, у напрямку с. Хотянівка, Вишгородський район.

Ціни на проживання: від 2 400 гривень/доба (готель), від 3 200 гривень/доба (котедж).

Sosnovel

Заміський комплекс відпочинку з великим вибором активностей на різний смак: карпатські чани, катання на квадроциклах, сауна, хамам, лазня, зоопарк, риболовля тощо.

Чани в заміському комплексі (фото: instagram.com/sosnovel)

Комплекс також надає послугу трансферу, який доставить вас прямо до локації.

Крім готелю, на території діє сканді парк. Це будиночки на 2-4 гостей у скандинавському стилі з власною терасою.

Будиночки ззовні та всередині (фото: instagram.com/sosnovel)

Віддаленість: 54 хв, с. Воропаїв, вул. Київська 100.

Ціни на проживання: від 2 700 гривень/доба (готель), від 3 800 гривень/доба (шале).

Bubbles Moon

Останнім часом куполи стали справжнім хітом для відпочинку серед природи. Це повністю прозорий купол, який дозволить спостерігати за зоряним небом чи дощем.

Куполи ззовні та всередині (фото: instagram.com/bubbles_moonn)

У вартість проживання входить кухня з обладнанням для приготування їжі, халати, рушники, капці та косметика першої потреби. Біля купола є паркувальне місце та мангальна зона. Також можна заїжджати з тваринками за додаткову плату.

У куполи можна додатково замовити сніданки. Крім того, на території діють чани ‒2 500 грн за безлімітне користування.

Віддаленість: 56 хв, вул. Кар'єрна, 44.

Ціни на проживання: від 4 800 гривень/доба.

Закуток

Будиночки формату А-frame представлені в трьох кольорах: червоний (з альтанкою та джакузі), зелений (з великим джакузі, вмонтованим у передню терасу) і білий (має свій чан на передній терасі).

Три варіанти різних будиночків (фото: instagram.com/aframe_zakytok)

Всередині будинків є телевізор, обладнана кухня, обідній стіл, сітка-гамак на мансарді та полиці з настільними іграми. З собою на відпочинок можна брати домашніх улюбленців. Адміністратори підготують для них лежанки та мисочки.

Облаштування будинків всередині однакове й не залежить від його кольору (фото: instagram.com/aframe_zakytok)

Віддаленість: 52 хв, вул. Лесі Українки, м. Васильків.

Ціни на проживання: від 3 000 гривень/доба.

Osocor House

Це будиночки під Києвом на березі річки. Вони розраховані на двох дорослих. Проте якщо ви з дитиною, у будинок поставлять додаткове ліжко. Також можна з тваринами, якщо вони вагою до 20 кілограмів.

Будинки укомплектовані кухонним обладнанням. Неподалік також є магазин та кафе, звідки можна замовити готову їжу.

Будинки розташовані прямо на березі річки, звідки можна спостерігати світанки та заходи сонця (фото: instagram.com/osokor.house)

Залежно від сезону відпочинку гостям пропонують різні розваги. У літній час це плавання на байдарках і сапах, бадмінтон, гамаки. Під час холодного сезону ви можете скористатися бібліотекою чи настільними іграми. А ще поруч є сосновий ліс і страусина ферма.

На випадок вимкнень світла будинки оснащені акумуляторними приладами для приготування їжі та освітлення. Якщо ж світла немає довше трьох годин, вмикають генератор.

Віддаленість: 30 хв, с. Кийлів Бориспільського району.

Ціни на проживання: від 3 400 гривень/доба.

Unitfab Imagine

Унікальні дзеркальні будинки поряд, які буквально розчиняються в просторі, оскільки повторюють навколишню природу. Будинки розташовані на території заповідника "Васильківські Карпати" та поряд із фермою з вівцями.

Дзеркальні будинки (фото: instagram.com/unitfabs)

Будинки обладнані проєктором, кухонним інвентарем, певними елементами особистої гігієни. Біля будинків є паркування з розеткою для електромобілів, тераса з лежаками, гамак і мангал.

Віддаленість: 46 хв, ландшафтний парк "Васильківські парки".

Ціни на проживання: 3 900 гривень/доба.

Сусідова Дача

Чудова можливість для відпочинку у хвойному лісі. Адміністрація послуговується "тихим сервісом", тобто персонал з'являється на локації тільки в особливих моментах під час відпочинку гостей.

У будинку площею 70 квадратних метрів цілком може зупинитися сім'я з кількох осіб. Всередині є кухня з усім необхідним для кулінарії, кімната з каміном, басейн (без підігріву), сауна.

Облаштування будинків всередині (фото: instagram.com/susidova_dacha)

Біля будинку є мангальна зона, озерце та мініпляж.

Віддаленість: 52 хв, с. Нежиловичі, Макарівський район.

Ціни на проживання: від 4 900 гривень/доба.

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