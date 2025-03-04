10 загородных домов и комплексов для отдыха под Киевом: сколько стоит аренда и как добраться

Устали от городской суеты и хотите тишины и свежего воздуха? В эпоху развития больших городов, застройки и информационного шума все чаще хочется быть в уединении и покое. Поэтому в последнее время загородный отдых становится все более популярным среди украинцев.

РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку загородных домов под Киевом, где можно набраться новых сил и воссоединиться с природой с приходом весны.

"УЛІС"

Это современный комплекс домов на природе с бесконтактным сервисом. Забронировать можно либо коттедж, либо кебин ‒ миниатюрные дома на одного или двух гостей.

Кебины (фото: instagram.com/ulis.ua)

В домах есть панорамное окно с живописным видом, большая кровать, полноценный санузел, полностью укомплектованная кухня. Возле дома расположены индивидуальный мангал, садовая мебель и зона для отдыха.

Среди дополнительных услуг предлагают также шаттл к домику, генератор, чаны, приготовление и доставка еды. Все домики pet-friendly, поэтому вам не придется беспокоиться о благополучии вашего хвостика.

Коттедж (фото: instagram.com/ulis.ua)

Неподалеку от "УЛІС" расположены клубнично-лавандовая ферма, зоопарк "12 месяцев", Киевское море, парк "Межигорье", конный клуб.

Отдаленность: 52-55 мин из Киева, с Дудки.

Цены на проживание: от 5 310 гривен/сутки (коттедж), от 3 150 гривен/сутки (кебин).

"Глібівка"

Это дачный отель под Киевом, который расположился среди леса на берегу Киевского моря. На территории комплекса работают два ресторана, SPA-центр, бассейны, спортивные и детские локации.

Обустройство домов внутри (фото: instagram.com/glibivka.family.park)

Среди спортивных локаций для посетителей действуют теннисный корт и настольный теннис, футбольное поле, площадки для волейбола, велопрокат.

А в СПА-центре, помимо бассейнов, можно насладиться саунами и различным видам бань, а еще уходовыми процедурами и массажами от специалистов. Для детей отдельно действуют детские комнаты, бассейны, а также по территории курсирует детский поезд.

Экстерьер домов (фото: instagram.com/glibivka.family.park)

Отдаленность: 50 мин, урочище Зеленый Бор, 8-9, с. Глебовка.

Цены на проживание: от 3 400 гривен/сутки без завтраков.

Shelest

Гостиничный комплекс в лесу, который пропагандирует искусство "медленной жизни" ‒ slow living. На территории действует ресторан с блюдами разных кухонь мира.

Здания снаружи и внутри (фото: instagram.com/shelest.hotel)

Для качественного отдыха также работают два больших бассейна для взрослых и один ‒ для детей. Обратите внимание: если вы хотите воспользоваться бассейном до заселения, нужно оплатить 50% от стоимости посещения.

Для полного релакса можно посетить баню, массаж или SPA-зону.

Территория комплекса отдыха (фото: instagram.com/shelest.hotel)

Отдаленность: 40 мин, ул. Приморская, 1, Пирновская территориальная община.

Цены на проживание: 2 700 гривен/сутки.

Sobi Club

Комплекс расположен в рекреационной зоне Киевского моря с собственным песчаным пляжем.

Для гостей работают SPA-центр, рестораны и банкетные залы, конференц-сервис, бассейны, пляж, старославянские бани и детский досуг.

Летний сезон отдыха (фото: instagram.com/sobiclub)

Если вам по душе активный отдых, на территории действуют теннисные корты, велопрогулки, гребля, конный клуб, рыбалка, электросамокаты и активности на воде.

В случае воздушной тревоги гости могут перейти в укрытие, рассчитанное на 100 человек. А если произойдет отключение света, заведение оснащено генераторами.

Премиум-зона отдыха и гидромассажный бассейн под открытым небом (фото: instagram.com/sobiclub)

Отдаленность: 30 мин, в направлении с. Хотяновка, Вышгородский район.

Цены на проживание: от 2 400 гривен/сутки (отель), от 3 200 гривен/сутки (коттедж).

Sosnovel

Загородный комплекс отдыха с большим выбором активностей на любой вкус: карпатские чаны, катание на квадроциклах, сауна, хамам, баня, зоопарк, рыбалка и т. д.

Чаны в загородном комплексе (фото: instagram.com/sosnovel)

Комплекс также предоставляет услугу трансфера, который доставит вас прямо к локации.

Помимо отеля, на территории действует сканди парк. Это домики на 2-4 гостей в скандинавском стиле с собственной террасой.

Домики снаружи и внутри (фото: instagram.com/sosnovel)

Отдаленность: 54 мин, с. Воропаев, ул. Киевская 100.

Цены на проживание: от 2 700 гривен/сутки (отель), от 3 800 гривен/сутки (шале).

Bubbles Moon

В последнее время купола стали настоящим хитом для отдыха среди природы. Это полностью прозрачный купол, который позволит наблюдать за звездным небом или дождем.

Купола снаружи и внутри (фото: instagram.com/bubbles_moonn)

В стоимость проживания входит кухня с оборудованием для приготовления пищи, халаты, полотенца, тапочки и косметика первой необходимости. Возле купола есть парковочное место и мангальная зона. Также можно заезжать с животными за дополнительную плату.

В купола можно дополнительно заказать завтраки. Кроме того, на территории действуют чаны ‒ 2 500 грн за безлимитное пользование.

Отдаленность: 56 мин, ул. Карьерная, 44.

Цены на проживание: от 4 800 гривен/сутки.

Закуток

Домики формата А-frame представлены в трех цветах: красный (с беседкой и джакузи), зеленый (с большим джакузи, вмонтированным в переднюю террасу) и белый (со своим чаном на передней террасе).

Три варианта разных домиков (фото: instagram.com/aframe_zakytok)

Внутри домов есть телевизор, оборудованная кухня, обеденный стол, сетка-гамак на мансарде и полки с настольными играми. С собой на отдых можно брать домашних питомцев. Администраторы подготовят для них лежанки и мисочки.

Обустройство домов внутри одинаковое и не зависит от его цвета (фото: instagram.com/aframe_zakytok)

Отдаленность: 52 мин, ул. Леси Украинки, г. Васильков.

Цены на проживание: от 3 000 гривен/сутки.

Osocor House

Это домики под Киевом на берегу реки. Они рассчитаны на двух взрослых. Однако если вы с ребенком, в дом поставят дополнительную кровать. Также можно с животными, если они весом до 20 килограммов.

Дома укомплектованы кухонным оборудованием. Неподалеку также есть магазин и кафе, откуда можно заказать готовую еду.

Дома расположены прямо на берегу реки, откуда можно наблюдать рассветы и закаты (фото: instagram.com/osokor.house)

В зависимости от сезона отдыха гостям предлагают различные развлечения. В летнее время это плавание на байдарках и сапах, бадминтон, гамаки. Во время холодного сезона вы можете воспользоваться библиотекой или настольными играми. А еще рядом есть сосновый лес и страусиная ферма.

На случай отключений света дома оснащены аккумуляторными приборами для приготовления пищи и освещения. Если света нет дольше трех часов, включают генератор.

Отдаленность: 30 мин, с. Кийлов Бориспольского района.

Цены на проживание: от 3 400 гривен/сутки.

Unitfab Imagine

Уникальные зеркальные дома рядом, которые буквально растворяются в пространстве, поскольку повторяют окружающую природу. Дома расположены на территории заповедника "Васильковские Карпаты" и рядом с фермой с овцами.

Зеркальные дома (фото: instagram.com/unitfabs)

Дома оборудованы проектором, кухонным инвентарем, определенными элементами личной гигиены. Возле домов есть парковка с розеткой для электромобилей, терраса с лежаками, гамак и мангал.

Отдаленность: 46 мин, ландшафтный парк "Васильковские парки".

Цены на проживание: 3 900 гривен/сутки.

Соседская Дача

Прекрасная возможность для отдыха в хвойном лесу. Администрация пользуется "тихим сервисом", то есть персонал появляется на локации только в особых моментах во время отдыха гостей.

В доме площадью 70 квадратных метров вполне может остановиться семья из нескольких человек. Внутри есть кухня со всем необходимым для кулинарии, комната с камином, бассейн (без подогрева), сауна.

Обустройство домов внутри (фото: instagram.com/susidova_dacha)

Возле дома есть мангальная зона, озерцо и мини-пляж.

Отдаленность: 52 мин, с. Нежиловичи, Макаровский район.

Цены на проживание: от 4 900 гривен/сутки.

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