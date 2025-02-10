15 ювелірних прикрас українських брендів, які скажуть "я тебе кохаю" без слів
День святого Валентина часто стає моментом, коли закохані вирішують заручитися або ж чоловік освідчується своїй партнерці. Тож ювелірні вироби завжди залишаються актуальним подарунком до свята.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку прикрас від українських брендів, які розкажуть про ваші почуття без слів.
GUZEMA
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Кольє-трансформер "Серденько на ланцюжку"
Лаконічний кольє-трансформер спонукає не чекати на правильний час і зізнаватися в коханні просто зараз. А завдяки рухомому серденьку прикраса може трансформуватися під різні ваші образи.
Кольє-трансформер "Серденько на ланцюжку" (фото: guzema.ua)
Прикраса виконана в білому та жовтому золоті.
Ціна - 29 900 гривень.
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Браслет на застібці "Серденько"
Браслет на застібці з колекції "Love" додасть вашому образу романтичності та тендітності. Сам ланцюжок доволі тонкий, тому метафорично має вигляд ниточки любові.
Браслет на застібці "Серденько" (фото: guzema.ua)
Браслет виконаний із білого та жовтого золота.
Ціна - 18 600 гривень.
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Каблучка-трансформер "Серденько з діамантами на ланцюжку"
Це культовий бестселер бренду. Каблучка-трансформер із сердечком виготовлена з жовтого золота та всипана крихітними діамантами. Дарувати цей ювелірний виріб можна навіть не знаючи розмір пальця коханої, адже розмір регулюється та підходить на кожен пальчик.
Каблучка-трансформер (фото: guzema.ua)
Ціна - 30 500 гривень.
Gunia Project
- Підвіс "Ключ од серця з ланцюжком"
Дизайн підвіски натхнений українським декоративним мистецтвом, деталями воріт і хвірток з Євсуга і Кремінної Луганської області та традицією підвішувати ключ і замок у пам'ятних місцях на знак міцного кохання.
Підвіс "Ключ од серця" (фото: guniaproject.com.ua)
Ціна - 10 500 гривень.
- Срібне кольє з серцем та підвісками на ланцюжку
Срібний кулон-серце з позолотою створили до 32-ї річниці незалежності України. Дизайнери також надихалися козацькою геральдикою. 15% з продажу прикраси бренд переказує на закупівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.
Срібне кольє з серцем і підвісками на ланцюжку (фото: guniaproject.com.ua)
Ціна - 9 800 гривень.
- Підвіс "Відкрите серце з ланцюжком"
Дизайн цієї прикраси також походить з деталей воріт і хвірток з Євсуга і Кремінної Луганської області. У порівняні з першим підвісом ця має більш масивний вигляд.
Підвіс "Відкрите серце з ланцюжком" (фото: guniaproject.com.ua)
Ціна - 10 800 гривень.
Срібний вік
- Срібна підвіска "Янголи з фіанітами"
Прикраса доволі мініатюрна та завдяки своїй лаконічності вдало доповнює образи вишуканістю. Це два янголи, які тримаються за срібне серце, вкрите каміннями.
"Янголи з фіанітами" (фото: sribniyvik.ua)
Для носіння можна брати ланцюжок, який у вас у же є. Таким чином ви зможете навіть щоразу змінювати довжину прикраси, якщо чіпляти її на різні ланцюжки.
Ціна - 718 гривень зі знижкою.
- Срібні сережки-підвіски з емаллю
Сережки різної довжини та з різними елементами. Наприклад, одна з них має також подовжений ланцюжок на кінці з бордовим серцем, який привертає до себе увагу. Інша сережка прикрашена серцем всередині.
Сережки-підвіски з емаллю та серцями (фото: sribniyvik.ua)
Така прикраса пасуватиме для будь-якої урочистої події та як подарунок на будь-яке свято.
Ціна - 2 022 гривні.
- Срібні пусети "Серце з діамантами"
Сережки висотою лише 7 міліметрів матимуть гарний вигляд на вушках і лаконічно доповнять настрій, макіяж та образ. Вони мають вигляд сердечок, які на половину заповнені діамантами. Всередині розміщено ще одне невелике серце.
"Серце з діамантами" (фото: sribniyvik.ua)
Сережки можна придбати в комплекті зі срібною каблучкою із сердечком у центрі.
Ціна сережок - 5 453 гривні; за комплект - 7 580 гривень зі знижкою.
Minimal
- Браслет "Чарівність"
Виготовлений зі срібла 925 проби та прикрашений фіанітами, браслет ідеально підходить для створення витонченого стилю. Він має доволі оригінальний вигляд: браслет складається з двох переплетених ланцюжків, на одному з яких серце.
Браслет "Чарівність" (фото: minimal.com.ua)
Ціна - 1 490 гривень зі знижкою.
- Підвіска "Amour"
Кулон із серцем називають ювелірною класикою. Сердечко червоного кольору символізує тепло, кохання і пристрасть. Прикраса вже з готовим ланцюжком ідеальної довжини.
Підвіска "Amour" (фото: minimal.com.ua)
Сам кулон у вигляді сердечка довжиною трохи більший ніж 0,5 міліметра, тому на тілі має дуже акуратний і невимушений вигляд.
Ціна - 1 220 гривень.
- Каблучка "Ліричний шепіт"
Срібна каблучка, присвячена коханню, зачаровує своєю нестандартністю. У центрі вона переривається, а на тому місці на ланцюжках донизу обережно звисає серце.
Каблучка "Ліричний шепіт" (фото: minimal.com.ua)
Доріжка до "обриву" супроводжується розсипаними фіанітами.
Ціна - 900 гривень зі знижкою.
Столична ювелірна фабрика
- Срібний шарм "Family" з фіанітами
Такий ювелірний виріб можна подарувати дружині, нареченій. Або ж дівчині, з якою ви плануєте спільне майбутнє, а такий подарунок стане гарним приводом для розмови про це.
Срібний шарм із написом і фіанітами (фото: stolychnashop.com.ua)
Срібний шарм із фіанітами зображує дерево життя. Прикрасу можна носити як кулон чи підвіс, або на браслеті для шармів.
Ціна - 1 872 гривні зі знижкою.
- Золотий кулон "Сердечко з фіанітами"
Кулон виготовлений із жовтого золота. Ви також можете вибрати аналогічну модель із червоного золота. Каміння для основної вставки — фіаніт і цирконій.
Кулон також може бути з червоного золота (фото: stolychnashop.com.ua)
Прикраса має вигляд серця всередині з деревом життя. Листочками слугують різного розміру срібні сердечка.
Ціна - 4 468 гривень зі знижкою.
- Золота підвіска "Сердечко з фіанітами"
Це кулон із червоного золота у вигляді серця. Всередині нього також є вставка фіанітами білого кольору. На перший погляд, прикраса може здатися доволі масивною, проте на тілі вона має акуратний і навіть дорогий вигляд.
Підвіска із червоного золота у вигляді серця (фото: stolychnashop.com.ua)
Ціна - 6 830 гривень зі знижкою.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі згаданих ювелірних брендів.