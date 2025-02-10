15 ювелирных украшений украинских брендов, которые скажут "я тебя люблю" без слов
День святого Валентина часто становится моментом, когда влюбленные решают обручиться или же мужчина делает предложение своей партнерше. Поэтому ювелирные изделия всегда остаются актуальным подарком к празднику.
РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку украшений от украинских брендов, которые расскажут о ваших чувствах без слов.
GUZEMA
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Колье-трансформер "Сердечко на цепочке"
Лаконичный колье-трансформер побуждает не ждать правильного времени и признаваться в любви прямо сейчас. А благодаря подвижному сердечку украшение может трансформироваться под разные ваши образы.
Колье-трансформер "Сердечко на цепочке" (фото: guzema.ua)
Украшение выполнено в белом и желтом золоте.
Цена - 29 900 гривен.
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Браслет на застежке "Сердечко"
Браслет на застежке из коллекции "Love" придаст вашему образу романтичности и хрупкости. Сама цепочка довольно тонкая, поэтому метафорически имеет вид ниточки любви.
Браслет на застежке "Сердечко" (фото: guzema.ua)
Браслет выполнен из белого и желтого золота.
Цена - 18 600 гривен.
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Кольцо-трансформер "Сердечко с бриллиантами на цепочке"
Это культовый бестселлер бренда. Кольцо-трансформер с сердечком изготовлено из желтого золота и усыпано крошечными бриллиантами. Дарить это ювелирное изделие можно даже не зная размер пальца любимой, ведь размер регулируется и подходит на каждый пальчик.
Кольцо-трансформер (фото: guzema.ua)
Цена - 30 500 гривен.
Gunia Project
- Подвес "Ключ от сердца с цепочкой"
Дизайн подвески вдохновлен украинским декоративным искусством, деталями ворот и калиток из Евсуга и Кременной Луганской области и традицией подвешивать ключ и замок в памятных местах в знак крепкой любви.
Подвес "Ключ от сердца" (фото: guniaproject.com.ua)
Цена - 10 500 гривен.
- Серебряное колье с сердцем и подвесками на цепочке
Серебряный кулон-сердце с позолотой создали к 32-й годовщине независимости Украины. Дизайнеры также вдохновлялись козацкой геральдикой. 15% с продажи украшения бренд перечисляет на закупку дронов-камикадзе для ВСУ.
Серебряное колье с сердцем и подвесками на цепочке (фото: guniaproject.com.ua)
Цена - 9 800 гривен.
- Подвес "Открытое сердце с цепочкой"
Дизайн этого украшения также происходит из деталей ворот и калиток из Евсуга и Кременной Луганской области. В сравнении с первым подвесом эта имеет более массивный вид.
Подвес "Открытое сердце с цепочкой" (фото: guniaproject.com.ua)
Цена - 10 800 гривен.
Серебряный век
- Серебряная подвеска "Ангелы с фианитами"
Украшение довольно миниатюрное и благодаря своей лаконичности удачно дополняет образы изысканностью. Это два ангела, которые держатся за серебряное сердце, покрытое камнями.
"Ангелы с фианитами" (фото: sribniyvik.ua)
Для ношения можно брать цепочку, которая у вас есть. Таким образом вы сможете даже каждый раз менять длину украшения, если цеплять его на разные цепочки.
Цена - 718 гривен со скидкой.
- Серебряные серьги-подвески с эмалью
Серьги разной длины и с различными элементами. Например, одна из них имеет также удлиненную цепочку на конце с бордовым сердцем, которое привлекает к себе внимание. Другая серьга украшена сердцем внутри.
Серьги-подвески с эмалью и сердцами (фото: sribniyvik.ua)
Такое украшение подойдет для любого торжественного события и как подарок на любой праздник.
Цена - 2 022 гривны.
- Серебряные пусеты "Сердце с бриллиантами"
Серьги высотой всего 7 миллиметров будут хорошо смотреться на ушках и лаконично дополнят настроение, макияж и образ. Они имеют вид сердечек, которые на половину заполнены бриллиантами. Внутри размещено еще одно небольшое сердце.
"Сердце с бриллиантами" (фото: sribniyvik.ua)
Серьги можно приобрести в комплекте с серебряным кольцом с сердечком в центре.
Цена сережек - 5 453 гривны; за комплект - 7 580 гривен со скидкой.
Minimal
- Браслет "Очарование"
Изготовленный из серебра 925 пробы и украшенный фианитами, браслет идеально подходит для создания утонченного стиля. Он имеет довольно оригинальный вид: браслет состоит из двух переплетенных цепочек, на одной из которых сердце.
Браслет "Очарование" (фото: minimal.com.ua)
Цена - 1 490 гривен со скидкой.
- Подвеска "Amour"
Кулон с сердцем называют ювелирной классикой. Сердечко красного цвета символизирует тепло, любовь и страсть. Украшение уже с готовой цепочкой идеальной длины.
Подвеска "Amour" (фото: minimal.com.ua)
Сам кулон в виде сердечка длиной чуть больше 0,5 миллиметра, поэтому на теле имеет очень аккуратный и непринужденный вид.
Цена - 1 220 гривен.
- Кольцо "Лирический шепот"
Серебряное кольцо, посвященное любви, завораживает своей нестандартностью. В центре оно прерывается, а на том месте на цепочках вниз осторожно свисает сердце.
Кольцо "Лирический шепот" (фото: minimal.com.ua)
Дорожка до "обрыва" сопровождается рассыпанными фианитами.
Цена - 900 гривен со скидкой.
Столичная ювелирная фабрика
- Серебряный шарм "Family" с фианитами
Такое ювелирное изделие можно подарить жене, невесте. Или же девушке, с которой вы планируете совместное будущее, а такой подарок станет хорошим поводом для разговора об этом.
Серебряный шарм с надписью и фианитами (фото: stolychnashop.com.ua)
Серебряный шарм с фианитами изображает дерево жизни. Украшение можно носить как кулон или подвес, или на браслете для шармов.
Цена - 1 872 гривны со скидкой.
- Золотой кулон "Сердечко с фианитами"
Кулон изготовлен из желтого золота. Вы также можете выбрать аналогичную модель из красного золота. Камни для основной вставки - фианит и цирконий.
Кулон также может быть из красного золота (фото: stolychnashop.com.ua)
Украшение имеет вид сердца внутри с деревом жизни. Листочками служат разного размера серебряные сердечки разного размера.
Цена - 4 468 гривен со скидкой.
- Золотая подвеска "Сердечко с фианитами"
Это кулон из красного золота в виде сердца. Внутри него также есть вставка фианитами белого цвета. На первый взгляд, украшение может показаться довольно массивным, однако на теле оно имеет аккуратный и даже дорогой вид.
Подвеска из красного золота в виде сердца (фото: stolychnashop.com.ua)
Цена - 6 830 гривен со скидкой.
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При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети упомянутых ювелирных брендов.