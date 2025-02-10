10 найромантичніших ресторанів Києва для святкування Дня святого Валентина

Напередодні найбільш романтичного дня в році столичні заклади активно готуються дивувати відвідувачів і створити для них цікаві пропозиції. Крім того, майже скрізь облаштовують спеціальні фотозони для милих знімків із вашою другою половинкою.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою найромантичніших ресторанів Києві для святкування Дня святого Валентина.

Milk Bar

Цей відомий столичний заклад традиційно буде частувати своїх гостей тематичними десертами до дня закоханих. Величезні кремово-мусові полуниці чи цілі торти з написами "я тебе люблю" та "цьом" можуть стати гарним подарунком для вашої пари.

Торти від Milk Bar до Дня святого Валентина (фото: instagram.com/milkbarkyiv)

Або здивуйте її круасаном у вигляді куба на сніданок з кремом із заварною чорницею та крем-сиром. Верх десерту покритий червоною глазур'ю та написом "люблю".

Круасановий куб "Люблю" (фото: instagram.com/milkbarkyiv)

Ціни на десерти:

імбирний пряник - 145 гривень/70 грамів

торт "Кохаю дуже" - 790 гривень/450 грамів

круасановий куб "Люблю" - 385 гривень/300 грамів

малиновий кекс "Серденько" - 115 гривень/60 грамів

круасан у вигляді серця "Swirl heart" - 290 гривень/200 грамів

печиво з кремом "You make me whoopie" - 185 гривень/140 грамів

мусово-шоколадний десерт "Полуничний краш" - 325 гривень/125 грамів

Адреса: вулиця Шота Руставелі, 16.

G-Sky Lounge

Це ресторан у вигляді купола лише для двох на даху багатоповерхівки Києва. Ви можете замовити живу музику, професійного фотографа, смачну вечерю та звичайно романтичну атмосферу.

У ресторанах-куполах чоловіки часто освідчуються своїм коханим (фото: instagram.com/gskykyiv)

Купол прикрашають живими квітами, свічками та кульками. Бронювання можна здійснювати на дві години. Вартість стартує від 1 500 гривень.

Адреса: вулиця Райдужна, 25 А.

Sorso

Винний гастробар готує особливу вечерю до 14 лютого для своїх гостей. Гастрономічне дійство почнеться з компліментів у вигляді 50 мл Riesling Peter Nicolay, пряного Primitivo Salento чи елегантного Prosecco Masottina Calmaggiore.

Далі відвідувачам подадуть амісбуш від шефа: теплий сир брі в мигдалевій скоринці з малиновим соусом і копченою грушею або мінірол з ростбіфом, запеченим перцем, в'яленим томатом і попкорном з гречаної крупи.

Страви в закладі Sorso (фото: instagram.com/sorso.kyiv)

Депозит для бронювання столу на двох осіб становить 1 500 гривень, на чотирьох - 3 000 гривень.

Адреса: вулиця Петра Сагайдачного, 33.

Веранда на Дніпрі

Відомий заклад Києва, розташований на берегах Дніпра, готує особливу програму до Дня святого Валентина. Дійство буде відбуватися на двох палубах.

На першій палубі вас зачарують мелодії рояля та світові хіти від BRILITSKAYA. Хедлайнер вечора – найвідоміший український піаніст-віртуоз Євгеній Хмара. Крім того, виступить ілюзіоніст із мікромагією. Початок о 15:00.

Подача страв у "Веранді на Дніпрі" здійснюється з ексклюзивними винами (фото: instagram.com/veranda.on.the.river)

А на другій палубі відповідний настрій створить саксофон, вокал співачки ALETANA та кавер-гурту KOMIXY. На завершення виступить діджей разом із колективом BLACK PUMAS Show Ballet. Початок о 16:00.

Адреса: Набережне шосе, 11 А.

Маяк

Сучасний європейський ресторан запрошує на святкову вечерю в День святого Валентина. У закладі гратиме жива музика, всі пари отримають солодкий комплімент від шефа, а професійний фотограф зафіксує ваші спільні спогади.

Вид із ресторану на схили Києва (фото: instagram.com/mayak.rest)

Крім того, у гостей закладу буде можливість отримати подарунки від партнерів, а саме: сертифікати на масаж, нішеву парфумерію та доглядову косметику, шовкові вироби, квіти.

Вишукана подача брускет (фото: instagram.com/mayak.rest)

Адреса: Дніпровська набережна, 2.

Прага

Ресторан "Прага" із 69-річною історією вкотре готовий подарувати вам чудовий вечір у компанії коханої людини. Цього року особливий вечір доповнить романтичний музичний супровід від KOYYA SAX та Artem Timan.

Інтер'єр ресторану "Прага" (фото: instagram.com/praha.restaurant)

Для бронювання столика на вечір Дня Святого Валентина потрібно внести передплату.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1

Tbiliso

Мережа грузинських ресторанів у Києві пропонує для закоханих музичний вечір і, звісно, сет із новим десертом від шефа. Страви будуть класичним грузинськими, але з оригінальними подачами. Наприклад, чи бачили ви колись хачапурі по-аджарськи у вигляді серця? Якщо ні, то зможете скуштувати 14 лютого в ресторані Tbiliso.

За різними адресами закладів також виступатимуть різні виконавці та виконавиці, тож перевіряйте перелік, аби послухати щось, що вам до душі. У ресторані радять бронювати столик заздалегідь.

Адреси: вулиці Івана Пулюя, 8 А; Салютна 2, Спаська, 8 А; Русанівська набережна.

Al Fresco

Італійський рибний ресторан запрошує відсвяткувати день закоханих разом. Заклад має дуже витончений світлий і просторий інтер'єр, відмінне обслуговування та чудові локації для світлин.

До свята зали зазвичай прикрашають повітряними кульками у вигляді сердечок, а також запрошують музикантів, щоби доповнити атмосферу живою музикою.

Адреса: Обухівське шосе, 6.

Бістро Пекаря

Мережа ресторанів у Києві та області подбає про романтичну атмосферу для своїх гостей 14 лютого.

Ресторанні сомельє допоможуть дібрати вишукані напої до ваших страв, щоб доповнити чи розкрити смаки. А жива інструментальна музика створить відповідну святкову атмосферу!

Адреса: вулиця Тарасівська, 29.

11 Mirrors

Ресторан розташований на висоті 11 поверху, звідки відкривається фантастичний краєвид на столицю. 14 лютого на гостей тут чекатиме жива музика, особливий авторський десерт і коктейль.

До 14 лютого для гостей готують спеціальні пропозиції (фото: instagram.com/11mirrors_restaurant)

До того ж у закладі можна замовити послугу пропозиції руки та серця. Тобто для вас усе підготують та зафіксують цей щемливий момент.

На висоті пташиного польоту ви можете зробити пропозицію руки та серця (фото: instagram.com/11mirrors_restaurant)

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 34 А.