10 святкових українських страв, які можна приготувати на День Незалежності

Попереду - День Незалежності, і усі українці будуть святкувати його зі своїми близькими. А яке свято без смачної їжі на родинному столі? Але на цей день і самі рецепти повинні бути незвичайними та символічно пов'язаними з ідеєю свята. Які є автентично-українські страви, що стануть справжнім прикрашенням святкового столу на День Незалежності?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 10 українських страв, які викликають не лише апетит, але й гордість за нашу країну.
Котлета по-київськи - це класика, яка завжди у тренді. Уявіть: золотиста скоринка хрумтить під ножем, а всередині - ніжне куряче м'ясо, яке розливається ароматом вершкового масла та зелені.
Її подають з курячою кісточкою, що грає роль декорації, додаючи вишуканості страві. Гарнір може бути на ваш смак: картопля, овочі, рис - все підійде до цієї смакової симфонії.
Вареники - це справжній смак для української душі! Вони приховують у собі скарби начинок: ніжну картоплю, соковиту капусту, ароматні гриби чи навіть солодкі вишні.
Вареники - це більше ніж просто страва, це символ тепла та затишку, що завжди знайдеться на українському столі, особливо під час свят. Їх можна подавати зі сметаною, хрусткими шкварками або вершковим маслом.
Крученики - ось справжня магія української кухні. Уявіть собі тонкі шматочки м’яса, ніжно відбиті та загорнуті в рулет із начинкою з грибів, яєць, зелені чи рису. Після обсмажування вони перетворюються на маленькі рулетики щастя, які тануть у роті.
Хочете чогось незвичного? Спробуйте крученики з квашеною капустою або з куркою та чорносливом - смаковий вибух гарантовано! Ці рулети - не просто страва, а справжня історія, яку розповідають на українських кухнях із покоління в покоління.
У цьому борщі зібрані всі найкращі традиції української кухні, але з цікавою родзинкою - баклажанами. Так, так, саме вони надають цій страві особливого, незвичного смаку, який змушує закохатися у борщ знову.
Гетьманський борщ - це як симфонія, де кожен інгредієнт грає свою особливу роль. Тому він є ідеальним вибором для тих, хто хоче здивувати гостей та відкрити для себе нові гастрономічні горизонти.
Верещака - це справжнє диво української кухні! Ця страва готується зі свинячої грудинки, тушкованої в буряковому квасі. Саме цей незвичний інгредієнт додає верещаці особливого кислуватого смаку, який так гарно підкреслює аромат м’яса.
Цю страву не знайдеш у кожному ресторані, але вона завжди буде на столі в кожного, хто цінує справжні українські традиції. Верещака - це страва, яку варто спробувати хоча б раз у житті, щоб зрозуміти, що таке справжня українська кухня.
Холодець - це страва, яка завжди викликає у гостей захоплення та здивування. Цей застиглий бульйон із м’ясом - справжня перлина українського святкового столу. Він готується з різних видів м’яса: курятини, яловичини, свинини чи індички, що робить смак холодцю неймовірно насиченим.
Інколи іноземці не можуть зрозуміти, як можна поєднати м’ясо та желе, але варто лише спробувати, щоб розвіяти всі сумніви.
Шпундра - це українська страва з характером! Зроблена зі смаженого підчеревина або грудинки, тушкована в буряковому квасі чи соку, вона вражає своїм насиченим смаком і неймовірним ароматом.
Це не просто їжа, це маленька подорож у часі, до тих часів, коли наші пращури вміли готувати з простих інгредієнтів справжні кулінарні шедеври. Шпундра подається гарячою і може бути як самостійною стравою, так і чудовим доповненням до картоплі чи гречки.
Голубці - це українська кулінарна класика, яку обожнюють усі. Уявіть: ніжне капустяне листя, наповнене соковитою начинкою з м’яса та рису, ароматний томатний соус і той неповторний запах, який відразу викликає спогади про домашній затишок.
Раніше голубці готували з кукурудзяною кашею або пшоном, але сьогодні частіше використовують свинячо-яловичий фарш з рисом. Ця страва має безліч варіацій, залежно від регіону: у гуцулів вони великі, з долоню, а на південному сході - мініатюрні, з мізинець.
Банош з грибами - це гуцульський кулінарний шедевр. Ця страва, приготована з кукурудзяної крупи на молоці, вершках або сметані, має незабутній смак і аромат.
Гуцули знають, що секрет ідеального баношу полягає у правильному перемішуванні: тільки дерев’яною ложкою і тільки за годинниковою стрілкою.
Банош - це більше ніж просто страва, це справжній ритуал, який наповнює кожен шматочок любов’ю та теплом. Подається він зі свіжою бринзою, шкварками та ароматною зеленню.
Пампушки - це маленькі булочки, що дарують велике задоволення! Вони робляться з пухкого дріжджового тіста і зазвичай подаються до борщу з часниковим соусом.
Солодкі чи солоні, смажені або випечені - пампушки завжди радують своєю простотою і незрівнянним смаком. Це не просто додаток до основної страви, а справжній символ української кухні, який говорить про гостинність і домашній затишок.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт Євгена Клопотенка, видання Shuba, Discover Ukraine.