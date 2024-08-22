10 праздничных украинских блюд, которые можно приготовить в День Независимости

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски - это классика, которая всегда в тренде. Представьте: золотистая корочка хрустит под ножом, а внутри - нежное куриное мясо, которое разливается ароматом сливочного масла и зелени.

Ее подают с куриной косточкой, играющей роль декорации, придавая изысканности блюду. Гарнир может быть по вашему вкусу: картофель, овощи, рис - все подойдет к этой вкусовой симфонии.

Котлета по-киевски (фото: shuba.life)

Вареники

Вареники - вот что по вкусу настоящей украинской душе! Они скрывают в себе сокровища начинок: нежный картофель, сочную капусту, ароматные грибы или даже сладкие вишни.

Вареники - это больше, чем просто блюдо, это символ тепла и уюта, который всегда найдется на украинском столе, особенно во время праздников. Их можно подавать со сметаной, хрустящими шкварками или сливочным маслом. Эти маленькие гастрономические шедевры давно обрели популярность далеко за пределами Украины (фото: Freepik.com)

Крученики

Крученики - это настоящая магия украинской кухни. Представьте тонкие кусочки мяса, нежно отбитые и завернутые в рулет с начинкой из грибов, яиц, зелени или риса. После обжаривания они превращаются в маленькие рулетики счастья, тающие во рту.

Хотите чего-нибудь необычного? Попробуйте крученики с квашеной капустой или с курицей и черносливом - вкусовой взрыв гарантирован! Эти рулеты - не просто блюдо, а настоящая история, которую рассказывают на украинских кухнях из поколения в поколение.

Крученики с сыром (фото: shuba.life)

Гетманский борщ

В этом борще собраны все лучшие традиции украинской кухни, но с интересной изюминкой - баклажанами. Да, да, именно они придают этому блюду особый, необычный вкус, который заставляет влюбиться в борщ снова.

Гетманский борщ - это симфония, где каждый ингредиент играет свою особую роль. Поэтому он идеальный выбор для тех, кто хочет удивить гостей и открыть для себя новые гастрономические горизонты.

Борщ - это национальный кулинарный символ нашей страны (фото: Freepik.com)

Верещака

Верещака - это настоящее чудо украинской кухни! Это блюдо готовится из свиной грудинки, тушеной в свекольном квасе. Именно этот необычный ингредиент добавляет верещаке оттенок особого кисловатого вкуса, который так хорошо подчеркивает аромат мяса.

Это блюдо найдешь не в каждом ресторане, но оно всегда будет на столе у каждого, кто ценит настоящие украинские традиции. Верещака - блюдо, которое стоит попробовать хотя бы раз в жизни, чтобы понять, что такое настоящая украинская кухня.

Верещака по-днепровски (фото: shuba.life)

Холодец

Холодец - блюдо, которое всегда вызывает у гостей восхищение и удивление. Этот застывший бульон с мясом - настоящая жемчужина украинского праздничного стола. Он готовится из разных видов мяса: курятины, говядины, свинины или индейки, что делает вкус холодца невероятно насыщенным.

Иногда иностранцы не могут понять, как можно соединить мясо и желе, но стоит только попробовать, чтобы развеять все сомнения.

Репутация холодца в других странах довольно противоречива, но мы его ценим и любим (фото: Википедия)

Шпундра

Шпундра - это украинское блюдо с характером! Сделанная из жареной подбрюшины или грудинки, тушеная в свекольном квасе или соке, она поражает своим насыщенным вкусом и невероятным ароматом.

Это не просто еда, это маленькое путешествие во времени, до тех пор, когда наши предки умели готовить из простых ингредиентов настоящие кулинарные шедевры. Шпундра подается горячим и может быть как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к картофелю или гречневой каше.

Шпундра (фото: shuba.life)

Голубцы

Голубцы - это украинская кулинарная классика, которую обожают все. Представьте: нежные капустные листья, наполненные сочной начинкой из мяса и риса, ароматный томатный соус и тот неповторимый запах, который сразу вызывает воспоминания о домашнем уюте.

Раньше голубцы готовили с кукурузной кашей или пшеном, но сегодня чаще используют свино-говяжий фарш с рисом. Это блюдо имеет множество вариаций, в зависимости от региона: у гуцулов они большие, с ладонь, а на юго-востоке - миниатюрные, с мизинец.

Голубцы - это не просто еда, это настоящий символ украинского гостеприимства (фото: Freepik.com)

Банош с грибами

Банош с грибами - это гуцульский кулинарный шедевр. Это блюдо, приготовленное из кукурузной крупы на молоке, сливках или сметане, имеет незабываемый вкус и аромат.

Гуцулы верят, что секрет идеального баноша заключается в правильном перемешивании: только деревянной ложкой и только по часовой стрелке.

Банош - это больше чем просто блюдо, это настоящий ритуал, который наполняет каждый кусочек любовью и теплом. Подается он со свежей брынзой, шкварками и ароматной зеленью.

Банош по-гуцульски (фото: shuba.life)

Пампушки

Пышки - это маленькие булочки, дарящие большое удовольствие! Они делаются из рыхлого дрожжевого теста и обычно подаются к борщу с чесночным соусом.

Сладкие или соленые, жареные или испеченные - пампушки всегда радуют своей простотой и несравнимым вкусом. Это не просто дополнение к основному блюду, а настоящий символ украинской кухни, который говорит о гостеприимстве и домашнем уюте.

Пампушки даже вошли в фольклор и песни (фото: Википедия)