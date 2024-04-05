У Київпастрансі пропонують 23 тис. грн зарплати: кого шукають
Фото: У Київпастрансі пропонують роботу українцям (facebook.com/Kyivpastrans)
Київпастранс активно запрошує чоловіків і жінок на постійну роботу водіїв автобусів, трамваїв та тролейбусів. Головне завдання - це перевезення пасажирів та контроль технічного стану довіреного автобуса, трамвая або тролейбуса.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення на сторінці Київпастранс у Facebook.
Що пропонують та які вимоги до кандидатів
Важливою вимогою до кандидатів є:
- наявність посвідчення водія категорій Д, ДЕ
- наявність медичної довідки про відсутність протипоказань для роботи на маршрутах
- володіння державною мовою та нормами культури спілкування
- дотримання всіх норм та правил трудової та транспортної дисципліни
Що пропонують:
- офіційне працевлаштування
- щорічні відпустки
- страхування під час роботи на лінії
- бронювання військовозобов'язаних працівників
- безкоштовний проїзд комунальним транспортом «Київпастрансу» (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер)
- іногороднім надається місце в гуртожитку
- в наявності розвозки для працівників
- Заробітна плата стартує від 23000 грн.
Якщо вас зацікавила вакансія, за більш детальною інформацією просять звертатися за номерами 050 380 19 41, 050 428 93 69 або 456 37 40.
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