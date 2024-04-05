У Київпастрансі пропонують 23 тис. грн зарплати: кого шукають

Київпастранс активно запрошує чоловіків і жінок на постійну роботу водіїв автобусів, трамваїв та тролейбусів. Головне завдання - це перевезення пасажирів та контроль технічного стану довіреного автобуса, трамвая або тролейбуса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення на сторінці Київпастранс у Facebook.