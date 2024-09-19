10 способів суттєво зекономити гроші у подорожі

Гнучкість у виборі дат і напрямків

Ціни на авіаквитки залежать від попиту, тому бути гнучким щодо дат допоможе значно зекономити. Використовуйте пошук квитків у режимі інкогніто, щоб уникнути зростання вартості через повторні запити.

Якщо немає конкретного пункту призначення, пошук "куди завгодно" на туристичних сайтах може виявитися справжнім джерелом недорогих пропозицій.

Подорожі в низький сезон

Плануйте подорожі в непікові періоди, коли туристичні місця менш завантажені. Це забезпечить не лише нижчі ціни на проживання та послуги, а й спокійнішу атмосферу. Навіть тропічні курорти пропонують чудові умови за доступними цінами в міжсезоння.

Вибір житла з включеними послугами

Вибирайте готелі або хостели, де пропонують сніданок або інші безкоштовні послуги. Це допоможе заощадити на харчуванні та розвагах. Багато готелів також пропонують безкоштовні трансфери та екскурсії для гостей.

Планування витрат ще вдома суттєво зменшить їх (фото: Freepik.com)

Туристична страховка - важливий крок

Туристична страховка може здаватися зайвими витратами, проте вона рятує у непередбачуваних ситуаціях, таких як медична допомога або крадіжка речей. Завдяки страховці ви уникнете значних додаткових витрат і будете почуватися впевнено.

Використовуйте туристичні кредитні картки

Туристичні кредитні картки часто пропонують вигідні обмінні курси без комісії за закордонні транзакції. Крім того, такі картки можуть накопичувати милі або бали, які можна обміняти на знижки на майбутні подорожі.

Місцева SIM-карта або eSIM

Для економії на роумінгу варто купити місцеву SIM-карту по прибутті або скористатися eSIM. Це дасть можливість отримати вигідний інтернет та зв’язок без додаткових витрат.

Пакуйте речі розумно заздалегідь

Щоб уникнути завищених цін на туристичні товари в популярних місцях, завчасно подбайте про речі, які можуть знадобитися. Це стосується сонцезахисних засобів, дощовиків та інших дрібниць, які можуть стати дорогими у туристичних районах.

Використовуйте місцевий транспорт або ходіть пішки

Таксі та оренда авто можуть бути дорогими, тому краще скористатися громадським транспортом або досліджувати місто пішки. Це не лише економія, а й можливість краще пізнати місто.

У будь-якої подорожі піші прогулянки подарують вам незабутні спогади (фото: Freepik.com)

Багаторазова пляшка з водою

Багаторазова пляшка з водою допоможе не лише заощадити, а й зменшити кількість пластику. Наповнюйте її в готелях або кафе, де є фільтрована вода, щоб уникнути купівлі дорогих пляшок.

Шукайте пільги та знижки

Використовуйте студентські карти або інші знижкові програми. Багато туристичних об’єктів пропонують знижки, але не завжди їх рекламують. Тому не соромтеся запитувати про можливість отримати знижку чи вигідну пропозицію.