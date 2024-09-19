10 способов существенно сэкономить деньги в путешествии

Гибкость в выборе дат и направлений

Цены на авиабилеты зависят от спроса, поэтому быть гибким по отношению к датам поможет значительно сэкономить. Используйте поиск билетов в режиме инкогнито, чтобы избежать увеличения стоимости из-за повторных запросов.

Если нет конкретного пункта назначения, то поиск "куда угодно" на туристических сайтах может оказаться настоящим источником недорогих предложений.

Путешествия в низкий сезон

Планируйте путешествия в не-пиковые периоды, когда туристические места менее загружены. Это обеспечит не только более низкие цены на проживание и услуги, но и более спокойную атмосферу. Даже тропические курорты предлагают отличные условия по доступным ценам в межсезонье.

Выбор жилья с включенными услугами

Выбирайте отели или хостелы, где предлагается завтрак или другие бесплатные услуги. Это поможет сэкономить на питании и развлечениях. Многие гостиницы предлагают бесплатные трансферы и экскурсии для гостей.

Планирование расходов еще дома существенно снизит их (фото: Freepik.com)

Туристическая страховка - важный шаг

Туристическая страховка может казаться лишними расходами, однако она спасает в непредсказуемых ситуациях, таких как медицинская помощь или воровство. Благодаря страховке вы избежите значительных дополнительных расходов и будете чувствовать себя уверенно.

Используйте туристические кредитные карты

Туристические кредитные карты часто предлагают выгодные обменные курсы без комиссии за иностранные транзакции. Кроме того, такие карты могут накапливать милые или баллы, которые можно обменять на скидки на предстоящие путешествия.

Местная SIM-карта или eSIM

Для экономии на роуминге следует купить местную SIM-карту по прибытии или воспользоваться eSIM. Это позволит получить выгодный интернет и связь без дополнительных затрат.

Упакуйте вещи разумно заранее

Чтобы избежать завышенных цен на туристические товары в популярных местах, заранее позаботьтесь о вещах, которые могут понадобиться. Это касается солнцезащитных средств, дождевиков и других мелочей, которые могут оказаться дорогими в туристических районах.

Используйте местный транспорт или ходите пешком

Такси и аренда автомобилей могут быть дорогими, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом или исследовать город пешком. Это не только экономия, но и возможность лучше узнать город.

В любом путешествии пешие прогулки подарят вам незабываемые воспоминания (фото: Freepik.com)

Многоразовая бутылка с водой

Многоразовая бутылка с водой поможет не только сэкономить, но и снизить количество пластика. Наполняйте ее в отелях или кафе, где есть фильтрованная вода, чтобы избежать покупки дорогих бутылок.

Ищите льготы и скидки

Используйте студенческие карты или другие скидочные программы. Многие туристические объекты предлагают скидки, но не всегда их рекламируют. Поэтому не стесняйтесь спрашивать о возможности получить скидку или выгодное предложение.