Як убезпечити себе від крадіжок та пограбувань під час подорожі

Подорож з екскурсійним туром або відрядження можуть бути зіпсовані незаконними діями. Простими словами, вас можуть обікрасти або пограбувати. Причому це може статися ще до моменту від'їзду, наприклад, у дорозі до вокзалу. Як уникнути такої прикрості та зробити свою подорож безпечною?

РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як поводитися у подорожі, щоб вона була безпечною.

Як не стати жертвою крадіжки на вокзалі

Завжди тримайте найцінніші речі ближче до тіла, у внутрішніх кишенях одягу. Це стосується готівки, гаманця, документів, мобільного телефону, квитків та інших важливих предметів.

Якщо цінні речі, як, наприклад, ноутбук, не вміщуються в кишені, сумку з такими речами завжди тримайте при собі на виду. Ніколи не кладіть такі речі на верхній багажний візок - краще повісьте сумку через плече і тримайте її попереду на животі.

Пакуйте окремо менш цінні речі, як купальні костюми чи засоби гігієни, адже хоча їх втрата теж буде неприємною, але все ж менш значущою, ніж техніка чи документи.

Важливо завжди бути уважним і знати, де знаходиться допомога у разі непередбачених ситуацій - прибути на вокзал або в аеропорт варто завчасно, щоб озирнутися і визначити місцеперебування охорони або поліції.

Також варто звернути увагу, чи є на місці патрульні, щоб у разі потреби швидко звернутися за допомогою.

За своїм багажем треба завжди уважно слідкувати (фото: Freepik.com)

Як не стати жертвою пограбування на вулиці

Коли гуляєте містом, усі цінні речі завжди тримайте при собі, а кишені завжди застебнутими. Ніколи не несіть гроші, телефони чи інші важливі речі на видному місці, особливо у відкритих кишенях штанів чи рюкзака.

Особливо обережними слід бути з речами в задніх кишенях - краще не використовувати їх для зберігання цінностей, оскільки їх легко можуть витягнути або вони можуть випасти. Ця порада стосується не лише мандрівників, але й звичайних пішоходів у рідних містах.

Крім того, варто уникати носіння великої суми грошей або важливих документів із собою, краще залишити їх у сейфі в готелі або на картці. У випадку відвідування багатолюдних місць достатньо носити із собою ксерокопію паспорта та страхового полісу, а знімати в банкоматах великі суми готівки варто лише за крайньої потреби.

Багато сучасних туристичних напрямків пропонують можливість безготівкової оплати, тому краще не ризикувати. Крім того, перед подорожжю дізнайтеся про найпоширеніші методи шахрайства в обраній країні - знання допоможе уникнути неприємностей.

Як уникнути електронних крадіжок

Не варто зловживати безплатним інтернетом у громадських місцях. Хоча Wi-Fi в готелях і кафе став звичайним явищем, краще не використовувати його для доступу до важливих особистих даних, особливо до банківських рахунків.

Слід переконатися, що паролі до ваших облікових записів достатньо складні, і в ідеалі скористатися мобільним інтернетом для більшої безпеки. Хоча мобільні дані можуть обійтися дорожче, проте втрати від крадіжки даних можуть бути набагато серйознішими.

Особливо це стосується доступу до банківських додатків, тому краще витратити трохи більше на мобільний інтернет, щоб уникнути великих втрат у разі, якщо зловмисники отримають доступ до ваших фінансів. Також обов'язково перевірте безпеку з'єднання перед тим, як вводити будь-яку конфіденційну інформацію.

Усі кишені та рюкзаки повинні бути застебнуті (фото: Freepik.com)

Як убезпечити себе в готелі

Більшість готелів не несуть відповідальності за збереження цінних речей своїх гостей. Якщо у вас є особливо цінні предмети, варто скористатися сейфом у номері або збереженням на рецепції.

Важливо також завчасно ознайомитися з тарифами та умовами готелю, щоб уникнути непередбачених витрат на послуги. Наприклад, деякі недорогі готелі в Туреччині чи Єгипті можуть вимагати завищені суми за втрату ключів або інші додаткові послуги.

Також не варто соромитися просити допомоги у персоналу готелю, якщо виникають підозрілі ситуації.