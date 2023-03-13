10 щоденних звичок, які руйнують ваш мозок

Недостатній сон

Недосип може спричинити погіршення функцій мозку, а також збільшити ризик деменції

Відсутність сніданків

Люди, які не снідають, мають нижчий рівень цукру в крові. Це призводить до недостатнього надходження поживних речовин до мозку, що викликає дегенерацію мозку

Недостатня рухливість

Брак фізичної активності - це погано як для тіла, так і для мозку. Щодня треба приділяти щонайменше 30 хвилин вправам. Кожне тренування створює нові клітини мозку і насичує його киснем.

Негативне мислення

Стрес і тривога можуть призвести до депресії і деменції. А ще люди, які зосереджуються на негативі, мають більше амілоїдних і тау-відкладень у своєму мозку - ці відкладення є ключовим показником хвороби Альцгеймера.

Відсутність комунікацій

Інтровертний спосіб життя, вважають спеціалісти, - не дуже гарна ідея. Усім людям потрібно виходити у світ, пізнавати його і спілкуватися. Саме інтелектуальні розмови сприятимуть ефективності роботи мозку.

Багатозадачність

Виявляється, людський мозок насправді погано налаштований на багатозадачність... Вона підвищує рівень гормону стресу (кортизолу) і адреналіну, який може надмірно стимулювати ваш мозок і спричиняти "розумове помутніння або сплутане мислення".

Багатозадачність - погана ідея (фото: freepik.com)

Перебір з алкоголем

Надмірне вживання алкоголю може призвести до зниження когнітивних функцій мозку та погіршення пам'яті

Наркотичні засоби

Вживання наркотиків викликає багаторазове зморщування мозку. Таким чином є більший шанс отримати хворобу Альцгеймера. До слова, сюди відноситься й паління цигарок чи вейпів.

Нездорове харчування

Високий рівень цукру та насичених жирів у харчових продуктах теж вбиває мозок. Експерти радять не їсти оброблене м’ясо, гострі закуски, тістечка та печиво. А також максимально відмовтеся від газованих напоїв і страв з високим вмістом солі

Ігнорування проблем зі здоров’ям

Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, важливо звернутися до лікаря та пройти лікування. Виявляється, ігнорування проблем зі здоров’ям може призвести у тому числі й до пошкодження мозку.