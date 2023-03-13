10 ежедневных привычек, разрушающих ваш мозг

Недостаточный сон

Недосыпание может привести к ухудшению функций мозга, а также увеличить риск деменции.

Отсутствие завтраков

Люди, которые не завтракают, имеют более низкий уровень сахара в крови. Это приводит к недостаточному поступлению питательных веществ в мозг, что вызывает дегенерацию мозга.

Недостаточная подвижность

Нехватка физической активности - это плохо как для тела, так и для мозга. Ежедневно нужно уделять не менее 30 минут упражнениям. Каждая тренировка создает новые клетки мозга и насыщает его кислородом.

Негативное мышление

Стресс и тревога могут привести к депрессии и деменции. А еще люди, которые сосредотачиваются на негативе, имеют больше амилоидных и тау-отложений в своем мозге - эти отложения являются ключевым показателем болезни Альцгеймера.

Отсутствие коммуникаций

Интровертный образ жизни, считают специалисты, - не очень хорошая идея. Всем людям нужно выходить в свет, узнавать его и общаться. Именно интеллектуальные разговоры будут способствовать эффективной работе мозга.

Многозадачность

Оказывается, человеческий мозг действительно плохо настроен на многозадачность... Она повышает уровень гормона стресса (кортизола) и адреналина, который может чрезмерно стимулировать ваш мозг и вызывать "умственное помутнение или спутанное мышление".

Многозадачность - плохая идея (фото: freepik.com)

Перебор с алкоголем

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к снижению когнитивных функций мозга и ухудшению памяти.

Наркотические средства

Употребление наркотиков вызывает многократное сморщивание мозга. Таким образом, есть больший шанс получить болезнь Альцгеймера. К слову, сюда относится и курение сигарет или вейпов.

Нездоровое питание

Высокий уровень сахара и насыщенных жиров в пищевых продуктах тоже убивает мозг. Эксперты советуют не есть обработанное мясо, острые закуски, пирожные и печенье. А также максимально откажитесь от газированных напитков и блюд с высоким содержанием соли.

Игнорирование проблем со здоровьем

Если у вас есть проблемы со здоровьем, важно обратиться к врачу и пройти лечение. Оказывается, игнорирование проблем со здоровьем может привести в том числе и к повреждению мозга.