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10 ежедневных привычек, разрушающих ваш мозг

Какие привычки разрушают наш мозг (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Мозг - это самый сложный и важный орган, контролирующий все, что мы делаем. Однако определенные повседневные дела могут оказать губительное влияние на него.

Итак, держите список вредных привычек, от которых стоит отказаться. Их назвал психиатр и невролог, доктор Рабих Кашоути на страницах издания Neurology & Wellness Center.

Недостаточный сон

Недосыпание может привести к ухудшению функций мозга, а также увеличить риск деменции.

Отсутствие завтраков

Люди, которые не завтракают, имеют более низкий уровень сахара в крови. Это приводит к недостаточному поступлению питательных веществ в мозг, что вызывает дегенерацию мозга.

Недостаточная подвижность

Нехватка физической активности - это плохо как для тела, так и для мозга. Ежедневно нужно уделять не менее 30 минут упражнениям. Каждая тренировка создает новые клетки мозга и насыщает его кислородом.

Негативное мышление

Стресс и тревога могут привести к депрессии и деменции. А еще люди, которые сосредотачиваются на негативе, имеют больше амилоидных и тау-отложений в своем мозге - эти отложения являются ключевым показателем болезни Альцгеймера.

Отсутствие коммуникаций

Интровертный образ жизни, считают специалисты, - не очень хорошая идея. Всем людям нужно выходить в свет, узнавать его и общаться. Именно интеллектуальные разговоры будут способствовать эффективной работе мозга.

Многозадачность

Оказывается, человеческий мозг действительно плохо настроен на многозадачность... Она повышает уровень гормона стресса (кортизола) и адреналина, который может чрезмерно стимулировать ваш мозг и вызывать "умственное помутнение или спутанное мышление".

Многозадачность - плохая идея (фото: freepik.com)

Перебор с алкоголем

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к снижению когнитивных функций мозга и ухудшению памяти.

Наркотические средства

Употребление наркотиков вызывает многократное сморщивание мозга. Таким образом, есть больший шанс получить болезнь Альцгеймера. К слову, сюда относится и курение сигарет или вейпов.

Нездоровое питание

Высокий уровень сахара и насыщенных жиров в пищевых продуктах тоже убивает мозг. Эксперты советуют не есть обработанное мясо, острые закуски, пирожные и печенье. А также максимально откажитесь от газированных напитков и блюд с высоким содержанием соли.

Игнорирование проблем со здоровьем

Если у вас есть проблемы со здоровьем, важно обратиться к врачу и пройти лечение. Оказывается, игнорирование проблем со здоровьем может привести в том числе и к повреждению мозга.

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