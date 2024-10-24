10 секретів в догляді, які покращують цвітіння пеларгонії

Обирати освітлене місце для рослини

Пеларгонії процвітають при яскравому, непрямому сонячному світлі. Тож неодмінно розмістіть калачики у місці, де вони отримують щонайменше 6 годин сонячного світла на день.

Калачики ростуть в теплих та освітлених місцях (ілюстративне фото: Freepik)

У спекотному кліматі невелика післяобідня тінь може бути корисною, щоб запобігти опікам - калачики пристосуються до таких умов. Але для тінистого балкона, що виходить на північ, краще шукати інших квіткових компаньйонів.

Поливати часто, але не надмірно

На відміну від догляду інших балконних квітів, може бути важко визначити, коли пеларгонія пересохла, оскільки вона зберігає рідину у своєму м'ясистому листі та товстостінних стеблах.

Це означає, що пересушення рідко турбує рослину. Однак калачики будуть краще рости і цвісти, якщо ви будете своєчасно задовольняти їхні потреби у воді.

Тому пеларгонію краще поливати, коли верхній сантиметр ґрунту стане сухим на дотик. Уникайте надмірного поливу, оскільки мокре листя може призвести до захворювань.

Найкраще поливати рослину вранці, щоб зайва волога випарувалася за день. Крім цього, зайву рідину радять зливати з горщика.

Використовувати дренований ґрунт

Щоб запобігти перезволоженню, висаджуйте пеларгонії в добре дренований ґрунт. Оптимальний варіант - суміш ґрунтової землі, перліту та великих піщинок. Переконайтеся, що контейнери мають дренажні отвори для виходу зайвої води.

Тримати пеларгонії в теплі

Пеларгонії надають перевагу помірній температурі в межах 18-24 градусів вдень і трохи прохолоднішій вночі. Захищайте їх від заморозків та різких перепадів температур, оскільки вони чутливі до низьких температур.

Регулярно зрізати сухе листя

Регулярне видалення відцвілих квітів, листя і засохлих пагонів - так звана обрізка - зберігає пеларгонію здоровою і стимулює утворення квіток, що призводить до появи додаткових квітів.

Обрізка пеларгонії необхідна для цвіту (ілюстративне фото: Freepik)

Для цього затисніть засохле стебло квітки біля основи між великим і вказівним пальцями і викрутіть його. Також прибирайте засохле листя з поверхні вазона, щоб воно не утримувало вологу і не призводило до гнилі.

Оглядати рослину на наявність шкідників

Попри те, що калачики - переважно кімнатні рослини, вони також можуть страждати від шкідників, такими як попелиця, павутинний кліщ та білокрилка.

Регулярно оглядайте зелених улюбленців та негайно обробляйте зараження інсектицидним милом або олією німу.

Провітрювати приміщення з пеларгонією

Хоча калачики люблять тепло, їм необхідно провітрюване приміщення - і не лише для кращого дихання рослини. Циркуляція повітря навколо рослин мінімізує ризик грибкових захворювань, що полегшує догляд і сприяє росту і цвітінню калачиків.

Заносити на зимівлю в тепле місце

Навесні важливо не виносити пеларгонію на вулицю надовго, доки не минуть останні нічні заморозки, а також слід вчасно занести калачики з балкона в кімнату восени, до похолодання.

Ці витривалі рослини реагують на температуру нижче 5 градусів призупиненням росту, а мороз може їх просто вбити.

Регулярно пересаджувати пеларгонію

Калачики ростуть швидко і енергійно. Щоб оновити ґрунт і забезпечити пеларгоніям достатній простір для росту коренів, пересаджуйте рослини кожні 1-2 роки.

Пеларгонію слід пересаджувати кожні 1-2 роки (ілюстративне фото: Вікіпедія)

Виберіть трохи більший горщик з хорошим дренажем і наповніть його свіжою ґрунтовою сумішшю.

Поставити пеларгонії в просторій кімнаті

Пеларгонія особливо добре розвивається, коли їй надають достатньо місця. Якщо кашпо замале або між рослинами недостатньо простору, вони не зможуть рости належним чином і квітнути.

Щоб молоді рослини добре розвивалися, їм потрібна відстань до інших предметів - близько 20 см між ними та їхніми сусідами. Тому садити пеларгонії потрібно окремо, у великі контейнери, та розмішувати в просторому місці.