10 секретов в уходе, улучшающих цветение пеларгонии

Выбирать освещенное место для растения

Пеларгонии преуспевают при ярком, непрямом солнечном свете. Поэтому обязательно разместите калачики в месте, где они получают не менее 6 часов солнечного света в день.

Калачики растут в теплых и освещенных местах (иллюстративное фото: Freepik)

В жарком климате небольшая послеобеденная тень может быть полезной, чтобы предотвратить ожоги - калачики приспособятся к таким условиям. Но для тенистого балкона, выходящего на север, лучше искать других цветочных компаньонов.

Поливать часто, но не чрезмерно

В отличие от ухода за другими балконными цветами, трудно определить, когда пеларгония пересохла, поскольку она сохраняет жидкость в своих мясистых листьях и толстостенных стеблях.

Это означает, что пересушивание редко беспокоит растение. Однако калачики будут лучше расти и цвести, если вы будете своевременно удовлетворять их потребности в воде.

Поэтому пеларгонию лучше поливать, когда верхний сантиметр почвы станет сухим на ощупь. Избегайте чрезмерного полива, поскольку мокрые листья могут привести к заболеваниям.

Лучше всего поливать растение утром, чтобы лишняя влага улетучилась за день. Кроме этого, лишнюю жидкость советуют сливать из горшка.

Использовать дренированную почву

Чтобы предотвратить переувлажнение, высаживайте пеларгонии в хорошо дренированную почву. Оптимальный вариант - смесь грунтовой земли, перлита и больших песчинок. Убедитесь, что контейнеры имеют дренажные отверстия для выхода излишней воды.

Держать пеларгонии в тепле

Пеларгонии предпочитают умеренную температуру в пределах 18-24 градусов днем и немного прохладнее ночью. Защищайте их от заморозков и резких перепадов температур, поскольку они чувствительны к низким температурам.

Регулярно срезать сухие листья

Регулярное удаление отцветших цветов, листьев и засохших побегов - так называемая обрезка - сохраняет пеларгонию здоровой и стимулирует образование цветков, что приводит к появлению дополнительных цветов.

Обрезка пеларгонии необходима для цвета (иллюстративное фото: Freepik)

Для этого зажмите засохший стебель цветка у основания между большим и указательным пальцами и выверните его. Также убирайте засохшие листья с поверхности вазона, чтобы они не удерживали влагу и не приводили к гнили.

Осматривать растение на наличие вредителей

Несмотря на то, что калачики - преимущественно комнатные растения, они могут страдать от вредителей, такими как тля, паутинный клещ и белокрылка.

Регулярно осматривайте зеленых любимцев и немедленно обрабатывайте заражение инсектицидным мылом или растительным маслом.

Проветривать помещение с пеларгонией

Хотя калачики любят тепло, им необходимо проветриваемое помещение - и не только для лучшего дыхания растения. Циркуляция воздуха вокруг растений минимизирует риск грибковых заболеваний, что облегчает уход и способствует росту и цветению калачиков.

Заносить на зимовку в теплое место

Весной важно не выносить пеларгонию на улицу надолго, пока не пройдут последние ночные заморозки, а также следует вовремя занести калачики с балкона в комнату осенью, до похолодания.

Эти выносливые растения реагируют на температуру ниже 5 градусов приостановкой роста, а мороз может их просто убить.

Регулярно пересаживать пеларгонию

Калачики растут быстро и энергично. Чтобы обновить почву и обеспечить пеларгониям достаточное пространство для роста корней, пересаживайте растения каждые 1-2 года.

Пеларгонию следует пересаживать каждые 1-2 года (иллюстративное фото: Википедия)

Выберите чуть-чуть больший горшок с хорошим дренажом и наполните его свежей грунтовой смесью.

Поставить пеларгонию в просторной комнате

Пеларгония особенно хорошо развивается, когда ей выделяют достаточно места. Если кашпо маловато или между растениями недостаточно пространства, они не смогут расти должным образом и цвести.

Чтобы молодые растения хорошо развивались, им нужно расстояние до других предметов - около 20 см между ними и их соседями. Поэтому сажать пеларгонии нужно отдельно, в большие контейнеры и размешивать в просторном месте.