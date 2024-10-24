10 секретов в уходе, улучшающих цветение пеларгонии

Пеларгония, которая в быту получила название "калачики" - неприхотливое растение с пушистыми листьями и разноцветными аккуратными цветками. Но, несмотря на свою адаптивность, из-за определенных ошибок в уходе, пеларгония может не цвести.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о тонкостях в уходе за пеларгонии, чтобы растение пышно цвело.
Пеларгонии преуспевают при ярком, непрямом солнечном свете. Поэтому обязательно разместите калачики в месте, где они получают не менее 6 часов солнечного света в день.
Калачики растут в теплых и освещенных местах (иллюстративное фото: Freepik)
В жарком климате небольшая послеобеденная тень может быть полезной, чтобы предотвратить ожоги - калачики приспособятся к таким условиям. Но для тенистого балкона, выходящего на север, лучше искать других цветочных компаньонов.
В отличие от ухода за другими балконными цветами, трудно определить, когда пеларгония пересохла, поскольку она сохраняет жидкость в своих мясистых листьях и толстостенных стеблях.
Это означает, что пересушивание редко беспокоит растение. Однако калачики будут лучше расти и цвести, если вы будете своевременно удовлетворять их потребности в воде.
Поэтому пеларгонию лучше поливать, когда верхний сантиметр почвы станет сухим на ощупь. Избегайте чрезмерного полива, поскольку мокрые листья могут привести к заболеваниям.
Лучше всего поливать растение утром, чтобы лишняя влага улетучилась за день. Кроме этого, лишнюю жидкость советуют сливать из горшка.
Чтобы предотвратить переувлажнение, высаживайте пеларгонии в хорошо дренированную почву. Оптимальный вариант - смесь грунтовой земли, перлита и больших песчинок. Убедитесь, что контейнеры имеют дренажные отверстия для выхода излишней воды.
Пеларгонии предпочитают умеренную температуру в пределах 18-24 градусов днем и немного прохладнее ночью. Защищайте их от заморозков и резких перепадов температур, поскольку они чувствительны к низким температурам.
Регулярное удаление отцветших цветов, листьев и засохших побегов - так называемая обрезка - сохраняет пеларгонию здоровой и стимулирует образование цветков, что приводит к появлению дополнительных цветов.
Обрезка пеларгонии необходима для цвета (иллюстративное фото: Freepik)
Для этого зажмите засохший стебель цветка у основания между большим и указательным пальцами и выверните его. Также убирайте засохшие листья с поверхности вазона, чтобы они не удерживали влагу и не приводили к гнили.
Несмотря на то, что калачики - преимущественно комнатные растения, они могут страдать от вредителей, такими как тля, паутинный клещ и белокрылка.
Регулярно осматривайте зеленых любимцев и немедленно обрабатывайте заражение инсектицидным мылом или растительным маслом.
Хотя калачики любят тепло, им необходимо проветриваемое помещение - и не только для лучшего дыхания растения. Циркуляция воздуха вокруг растений минимизирует риск грибковых заболеваний, что облегчает уход и способствует росту и цветению калачиков.
Весной важно не выносить пеларгонию на улицу надолго, пока не пройдут последние ночные заморозки, а также следует вовремя занести калачики с балкона в комнату осенью, до похолодания.
Эти выносливые растения реагируют на температуру ниже 5 градусов приостановкой роста, а мороз может их просто убить.
Калачики растут быстро и энергично. Чтобы обновить почву и обеспечить пеларгониям достаточное пространство для роста корней, пересаживайте растения каждые 1-2 года.
Пеларгонию следует пересаживать каждые 1-2 года (иллюстративное фото: Википедия)
Выберите чуть-чуть больший горшок с хорошим дренажом и наполните его свежей грунтовой смесью.
Пеларгония особенно хорошо развивается, когда ей выделяют достаточно места. Если кашпо маловато или между растениями недостаточно пространства, они не смогут расти должным образом и цвести.
Чтобы молодые растения хорошо развивались, им нужно расстояние до других предметов - около 20 см между ними и их соседями. Поэтому сажать пеларгонии нужно отдельно, в большие контейнеры и размешивать в просторном месте.
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При написании материала использовались следующие источники: Fibrex Nurseries, Pelargonium for Europe,