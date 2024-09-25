Як доглядати за трояндами восени: 6 садівничих справ

З настанням осені трояндам потрібен спеціальний догляд, щоб вони добре пережили зиму і рясно розквітли наступного року. Потрібно завчасно підготувати троянди до морозів, адже ці квіти чутливі до холоду.

Як доглядати за трояндами восени

Основні роботи по догляду за трояндами восени - це прибирання, видалення відцвілого або хворого листя та обрізка. Водночас осінь - гарний час для посадки троянд.

Зменшити полив

Щойно висаджені троянди потребують регулярного зволоження, щоб сформувати міцну кореневу систему. З початком росту їм також потрібно більше води для розвитку пишного листя навесні та влітку.

Проте після укорінення, через декілька тижнів після посадки, троянда отримуватиме достатньо вологи в осінній період природним шляхом, тож не варто зловживати поливом.

Хоча ви не повинні повністю забувати про свої троянди, ви можете скоригувати свій режим поливу восени, щоб поливати їх рясно, але нечасто. Зменшення поливу запобігатиме гниттю в прохолодний період і допоможе рослині перейти в стан спокою.

Підгодувати рослини добривами без азоту

Восени ріст сповільнюється, і троянди готуються до зимового відпочинку. Підживлення в цей час, особливо добривами з високим вмістом азоту, сприятиме утворенню нової зеленої порослі, набагато більш вразливої до пошкоджень холодом і нападу шкідників.

Хоча теплої осені можна продовжувати підживлення на початку сезону, слід припинити процедуру приблизно за шість тижнів до настання заморозків. Уникайте добрив з високим вмістом азоту - вони провокуватимуть ріст рослин.

Підгодовувати троянди восени слід добривами з низьким вмістом азоту (ілюстративне фото: Freepik)

Краще обирати розчинні або гранульовані добрива з високим вмістом калію та фосфору, щоб посилити цвітіння та підвищити стійкість рослини до холоду, не заохочуючи появу нових листків та стебел.

Почистити ділянку навколо троянд

Ділянку на якій ростуть троянди, важливо почистити від бур'янів. Видалення старого листя та стебел є важливою частиною осіннього прибирання. Адже сміття є ідеальним середовищем для шкідників і хвороб, які або осідають у ґрунті до весни, або поширюються вгору по стеблах.

Також збирайте та викидайте листя, що залишилося, з ознаками хвороби, такими як чорна плямистість, пліснява або іржа, оскільки воно може переносити хвороби з року в рік.

Не викидайте хворе листя в компостну купу, оскільки спори можуть затриматись і поширитись з компосту на решту саду.

Провести обрізку троянд

Важливо зрізати всі мокрі, зморщені квітки троянд, щоб запобігти появі гнилі. Якщо троянда дає хороші плоди шипшини, видаліть лише пелюстки, щоб плоди могли продовжувати розвиватися.

У кущових троянд обрізайте мертві, пошкоджені або перехресні стебла. Укоротіть стебла високих кущових троянд, щоб зменшити вітрове навантаження під час зимових штормів, оскільки це може послабити і пошкодити коріння

Найкращим часом для обрізки троянд восени вважається середина жовтня. Обрізаючи троянди, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

обрізати троянди потрібно в суху погоду, коли немає вітру;

інструменти обов'язково потрібно продезінфікувати окропом, спиртом, розчинами марганцю чи купоросу;

пагони на звичайних сортах троянд слід обрізати на 30-40 см, на мініатюрних - на 15-20;

трирічні пагони укорочують до першого великого вічка, дворічні зрізають на 1-3 вічка, а молоді пагони - на 3-5;

зріз на стеблі треба робити скошеним, вище від здорового вічка на 10 мм.

Восени проводять обрізку троянд (ілюстративне фото: Freepik)

Проте не варто обрізати рослину надмірно, щоб не пришвидшити зростання пагонів - інакше вони не встигнуть зміцнитися до заморозків. Після закінчення обрізання потрібно обробити рослину розчином мідного купоросу середньої концентрації, щоб запобігти інфікуванню троянд.

Замульчувати троянди

Товстий шар органічної мульчі допоможе регулювати температуру, підтримуючи помірні умови ґрунту без екстремальних коливань.

Це особливо важливо в холодному кліматі для захисту кореневої системи, де трояндам важко перезимувати. Зверніть особливу увагу на щеплені троянди, які більш чутливі до зимових пошкоджень, ніж троянди з власним корінням.

Мульчувати троянди краще з другої половини осені, але обов'язково до настання заморозків. Ідеальною осінньою мульчею для троянд вважається саме компост, який збагачує ґрунт і з часом покращує його структуру.

Вкрити троянди на зиму

Через ризик того, що вітер може зламати стебла, ви повинні переконатися, що рослина повністю захищена, перш ніж настануть сильні осінні холоди.

Крони штамбових сортів троянд радять обв'язати мішковиною, а плетисті - зняти з опор покласти на землю стеблини, а зверху присипати торфом чи піском. На таке укриття троянд радять покласти сухе гілля.

Визначати, коли вкривати троянди на зиму, можна за погодними умовами. Але оптимальним періодом вважають час від початку жовтня до початку листопада.