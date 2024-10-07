Як поливати орхідеї, щоб вони не засохли

Найважливішим кроком у догляді за орхідеєю є полив. Нерідко орхідеї пересихають при, здавалося б, регулярному поливі або ж навпаки починають гнити.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як поливати орхідею, щоб рослина не загинула.

Як поливати орхідею правильно

Способи поливу орхідей

Існує декілька способів полити орхідеї. Кожен із них має свою ефективність:

Поставити в тарілку з водою . Хоча це здається найпростішим варіантом, такий метод вимагає обережності. Після того, як орхідею поставили в тарілку з водою, варто зачекати не більше 10 хвилин, а потім вилити зайву рідину та висушити миску, щоб не перезволожити коріння.

. Хоча це здається найпростішим варіантом, такий метод вимагає обережності. Після того, як орхідею поставили в тарілку з водою, варто зачекати не більше 10 хвилин, а потім вилити зайву рідину та висушити миску, щоб не перезволожити коріння. Полити з чашки. Якщо у вас мало часу і ваша орхідея знаходиться в горщику, склянка або чарка - ідеальний інструмент для поливу орхідеї. Щоб дати орхідеї точну кількість води, потрібно лише вилити одну чарку води (близько 60 мл) збоку від кореневої кульки. Будьте обережні, щоб не лити воду в центр, оскільки листя загниє.

Якщо у вас мало часу і ваша орхідея знаходиться в горщику, склянка або чарка - ідеальний інструмент для поливу орхідеї. Щоб дати орхідеї точну кількість води, потрібно лише вилити одну чарку води (близько 60 мл) збоку від кореневої кульки. Будьте обережні, щоб не лити воду в центр, оскільки листя загниє. Покупати в відрі. Якщо ваша орхідея росте у пластиковому горщику з дренажем, для поливу рослини можна її скупати. Для цього поставте орхідеї в неглибоку ванну, таз, відро або раковину, на короткий час, приблизно на 5-10 хвилин. Не знімайте горщик, щоб не пошкодити коріння. Також важливо, щоб рослина ретельно просохла після купання.

Якщо ваша орхідея росте у пластиковому горщику з дренажем, для поливу рослини можна її скупати. Для цього поставте орхідеї в неглибоку ванну, таз, відро або раковину, на короткий час, приблизно на 5-10 хвилин. Не знімайте горщик, щоб не пошкодити коріння. Також важливо, щоб рослина ретельно просохла після купання. Обприскати рослину. Попри те, що орхідеї люблять високу вологість та беруть рідину з повітря, обприскування має свої недоліки. Насамперед це займе більше часу, між купання рослини в ванній, та може призвести до гниття листя при потраплянні води.

Якщо орхідея знаходиться в кашпо (горщик без дренажного отвору для виходу зайвої води), рекомендують спочатку витягнути рослину з горщика. Полийте орхідею в раковині, а після того, як вода перестане капати з коріння, поставте рослину назад в декоративний горщик.

Покупати орхідею - найкращий спосіб поливу (ілюстративне фото: Freepik)

Після поливу важливо дати воді повністю стекти з контейнера. Коріння орхідеї ніколи не повинно "сидіти" у воді.

Для поливу орхідей найкраще використовувати воду кімнатної температури.Часто вважають, що дощова вода або талий сніг є найкращою водою для орхідеї.

Хоча вона не містить хімікатів, які використовуються у водопровідній воді, і має невеликий вміст азоту, насправді це не обов'язково. Водопровідна вода цілком придатна для використання, якщо вона не була пом'якшена солями.

Як часто поливати орхідею

Зазвичай замочувати орхідею в мисці з водою слід раз на тиждень або два, коли замінник ґрунту підсохне. Уникайте надмірного поливу, який призводить до загибелі набагато більшої кількості орхідей, ніж недостатній.

Також рекомендується поливати орхідеї вранці - це гарантує, що рідина випаровуватиметься протягом дня, коли температура повітря підвищуватиметься. Якщо ви помітили воду в місцях з'єднання листя і стебла, акуратно витріть її, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Однак регулярність поливу орхідеї залежить від багатьох факторів. До них належать:

температура у вашому домі;

кількість світла, яку отримують рослини;

тип ґрунтової суміші;

тип контейнера, в якому росте рослина.

Замість того, щоб планувати щотижневий полив, краще звернути увагу на ознаки, які вказують на те, що ваша орхідея потребує поливу.

Незалежно від використовуваного ґрунтового субстрату, його слід ретельно зволожувати при кожному поливі, після чого він повинен майже повністю висохнути перед повторним поливом.

Простий спосіб визначити, чи достатньо сухою є ґрунтова суміш для повторного поливу - занурити дерев'яну шпажку на 2-3 см у суміш, щоб перевірити, наскільки вона суха.

Обприскування орхідеї маже завдати шкоди листю (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, кожен корінь орхідеї має тонку мембрану, яка швидко поглинає воду і сприяє обміну мінералів і солей. Саме ця мембрана є найкращим індикатором стану коренів вашої орхідеї та потреби в поливі.

Сріблясто-біла мембрана сигналізує про необхідність полити орхідеї, тоді як зелена означає, що рослина достатньо зволожена.

Ознаки надмірного поливу

Симптомами кореневої гнилі є опадання квітів, пожовтіння листя, а також коричневе і кашоподібне коріння. Якщо ви помітили, що корені орхідеї стали коричневими, а листя зморщилося, почекайте з поливом.