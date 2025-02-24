10 вещей, которые не стоит делать женщине на первых свиданиях

Первое свидание - это немного как тест-драйв: оба партнера присматриваются друг к другу, оценивают, насколько комфортно вместе. И хотя все мы хотим произвести хорошее впечатление, иногда можно случайно перегнуть палку.

Каких десять вещей женщинам лучше избегать на начальных этапах знакомства, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Играть чужую роль

Притворяться "той самой идеальной женщиной" - стратегия, которая работает только на короткой дистанции. Рано или поздно все равно проявится настоящий характер, так что лучше быть собой сразу.

Говорить только о себе

Конечно, важно рассказать о себе, но если вся встреча превращается в монолог - партнёру может стать скучно. Идеальная формула - диалог, где оба имеют слово.

Слишком быстро делиться личными проблемами

"А знаешь, у меня такой ужасный бывший...", "У меня кредит на десять лет..." - это не лучший старт для романтического вечера. Глубокие темы лучше оставить для более доверительных разговоров", - советует коуч.

Унижать себя

Фразы вроде "Ой, да кому я нужна?" или "Да я вообще неинтересна" могут вызвать сочувствие, но вряд ли очаруют. Уверенность в себе - куда более привлекательна.

Превращать свидание в допрос

"А сколько ты зарабатываешь?", "Ты точно хочешь детей?", "А сколько у тебя было женщин?" - слишком личные или слишком серьезные вопросы могут поставить человека в неловкое положение", - отмечает специалист.

Пытаться произвести впечатление роскошным видом

Хорошо выглядеть - это прекрасно, но если наряд неудобный или образ выглядит слишком неорганично, это может создать ощущение искусственности. Важно оставаться естественной.

Постоянно сидеть в телефоне

Если вместо живого контакта женщина постоянно проверяет сообщения или листает соцсети - это сигнал, что свидание ее не интересует. И мужчина может сделать соответствующие выводы.

Говорить о браке и детях уже на первом свидании

"Если партнер сам заводит такую тему - окей. Но если женщина с первых минут дает понять, что ищет мужчину "исключительно для семьи", это может спугнуть", - говорит эксперт.

Притворяться "не такой, как все"

Фразы вроде "Я не такая, как другие женщины" часто звучат как попытка обесценить всех остальных. А это не добавляет плюсов в общении.

Принуждать себя к чему-то, если неудобно

Если мужчина не нравится, разговор не клеится или поведение партнера настораживает - не нужно "дотерпеть" свидание до конца из вежливости. Свои границы важнее любых социальных правил.

"Первое свидание - это не экзамен, и не битва за внимание. Это просто возможность познакомиться и понять, хочется ли встретиться еще раз. Поэтому главное - оставаться собой и слушать собственные ощущения", - резюмирует Виталий Курсик.