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10 простих порад, які допоможуть зберегти свіжість зелені

Як зберегти свіжу зелень в холодильнику (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Висока температура повітря змушує переглянути раціон - тож свіжі охолоджені овочі та зелень стають основним інгредієнтом страв, зокрема салатів. Проте зберігання зелені має свої нюанси, особливо, коли її багато - стебла та листочки можуть легко зав'янути.

Про те, як зберегти зелень в холодильнику свіжою довше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як краще зберігати зелень в холодильнику

Існує декілька способів, які утримують вологу зелені, запобігаючи її швидкому всиханню.

Покласти зелень у контейнер

Як відомо, харчові контейнери допомагають зберігати продукти довше - і зелень не виняток. Для такого методу радять обирати плаский контейнер, неодмінно стерильний.

Щоб зберігати зелень в контейнері, слід зробити наступне:

  • ретельно промийте зелень від бруду;
  • просушіть зелень на рушнику або в спеціальній сушарці;
  • перекладіть суху зелень в контейнер, герметично закрийте і помістіть в холодильник.

Важливо, щоб зелень не лежала надто щільно - тому її не слід утрамбовувати. 

Зберігати зелень в поліетиленовому пакеті

Цей метод дещо нагадує упаковку пакетованої зелені. Щоб зберігати зелень в холодильнику таким способом, радять:

  • промити зелень, очистивши її від бруду;
  • ретельно просушити листя та стебла рослин за допомогою рушника чи серветок;
  • покласти зелень до нового чистого пакета;
  • захопити пакетом повітря і зав'язати верх так, щоб він був об'ємним.

Додатково, щоб уникнути парникового ефекту, в пакеті можна зробити декілька маленьких дірочок за допомогою голки, обов'язково стерильної.

Загорнути зелень в плівку

Нерідко магазинна зелень продається загорнутою в плівку - цей нехитрий метод зберігання також допомагає зберегти свіжість рослин.

Щоб зберігати свіжу зелень в холодильнику в плівці, попередньо потрібно:

  • ретельно вимити зелень під краном;
  • розкласти зелень на рушнику або серветках, щоб просушити її;
  • коли рослини будуть повністю сухі, загорнути їх в декілька шарів плівки;
  • покласти зелень в плівці у холодильник.

Як і для попереднього методу, плівку радять проколоти в декількох місцях стерильною голкою.

Обгорнути зелень рушником

Такий метод зберігання зелені дещо відрізняється від попередніх - однак так само простий. Для зберігання зелені в холодильнику в рушнику потрібно:

  • промити зелень від бруду;
  • просушити її на серветках чи рушнику;
  • чистий вафельний рушник збризнути водою, щоб він був вологим - проте не мокрим;
  • загорнути зелень в рушник і покласти в холодильник.

Крім цього, зберігати зелень в вологому рушнику радять на найнижчій полиці холодильника.

Поставити зелень в банку

Певно, це один з простих методів зберігання свіжої зелені в холодильнику. Адже для цього потрібна лише невелика банка - як з-під варення, або навіть стакан - і вода.

Цей метод радять застосовувати до кінзи, кропу та петрушки. Для цього радять використовувати цей метод так:

  • в імпровізовану вазу налийте трохи води;
  • поставте в склянку пучок зелені;
  • помістіть склянку в холодильник.

Для кращого збереження свіжості рекомендують додатково накрити склянку поліетиленовою плівкою або щільною марлею. Крім цього, воду в посуді необхідно змінювати мінімум кожні 48 годин.

Що ще допоможе зберегти зелень свіжою

Крім методів зберігання, щоб зелень довше була свіжою в холодильнику, радять дотримуватися наступних рекомендацій:

  • зберігати зелень в магазинній упаковці також непоганий варіант, якщо ви плануєте з'їсти її протягом 1-2 днів - проте тоді мити зелень до перекладання в холодильник не потрібно;
  • якщо вирішили помити зелень перед зберіганням, після цього переконайтеся, що не залишилося ані краплі рідини - інакше вона може загнити;
  • хоча промивати зелень можна в мисці з водою, рекомендують надавати перевагу промиванню під краном - тиск води краще видалить піщинки та бруд;
  • оптимальна температура холодильника для зберігання зелені - не нижче 0 градусів;
  • обов'язково переберіть зелень перед зберіганням, викидаючи несвіжі стебла та листя - вони псуватимуться швидше, прискорюючи псування решти інгредієнтів для салату. 

Раніше ми писали про те, як довго можна зберігати відкрите вино.

До того ж розповідали, де зберігати різні фрукти - в холодильнику та на столі.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.

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