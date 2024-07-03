10 простих порад, які допоможуть зберегти свіжість зелені

Висока температура повітря змушує переглянути раціон - тож свіжі охолоджені овочі та зелень стають основним інгредієнтом страв, зокрема салатів. Проте зберігання зелені має свої нюанси, особливо, коли її багато - стебла та листочки можуть легко зав'янути.
Про те, як зберегти зелень в холодильнику свіжою довше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Існує декілька способів, які утримують вологу зелені, запобігаючи її швидкому всиханню.
Покласти зелень у контейнер
Як відомо, харчові контейнери допомагають зберігати продукти довше - і зелень не виняток. Для такого методу радять обирати плаский контейнер, неодмінно стерильний.
Щоб зберігати зелень в контейнері, слід зробити наступне:
Важливо, щоб зелень не лежала надто щільно - тому її не слід утрамбовувати.
Зберігати зелень в поліетиленовому пакеті
Цей метод дещо нагадує упаковку пакетованої зелені. Щоб зберігати зелень в холодильнику таким способом, радять:
Додатково, щоб уникнути парникового ефекту, в пакеті можна зробити декілька маленьких дірочок за допомогою голки, обов'язково стерильної.
Загорнути зелень в плівку
Нерідко магазинна зелень продається загорнутою в плівку - цей нехитрий метод зберігання також допомагає зберегти свіжість рослин.
Щоб зберігати свіжу зелень в холодильнику в плівці, попередньо потрібно:
Як і для попереднього методу, плівку радять проколоти в декількох місцях стерильною голкою.
Обгорнути зелень рушником
Такий метод зберігання зелені дещо відрізняється від попередніх - однак так само простий. Для зберігання зелені в холодильнику в рушнику потрібно:
Крім цього, зберігати зелень в вологому рушнику радять на найнижчій полиці холодильника.
Поставити зелень в банку
Певно, це один з простих методів зберігання свіжої зелені в холодильнику. Адже для цього потрібна лише невелика банка - як з-під варення, або навіть стакан - і вода.
Цей метод радять застосовувати до кінзи, кропу та петрушки. Для цього радять використовувати цей метод так:
Для кращого збереження свіжості рекомендують додатково накрити склянку поліетиленовою плівкою або щільною марлею. Крім цього, воду в посуді необхідно змінювати мінімум кожні 48 годин.
Крім методів зберігання, щоб зелень довше була свіжою в холодильнику, радять дотримуватися наступних рекомендацій:
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.