RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

10 простых советов, которые помогут сохранить свежесть зелени

Как сохранить свежую зелень в холодильнике (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Высокая температура воздуха заставляет пересмотреть рацион - поэтому свежие охлажденные овощи и зелень становятся основным ингредиентом блюд, в частности салатов. Однако хранение зелени имеет свои нюансы, особенно, когда ее много - стебли и листики могут легко увянуть.

О том, как сохранить зелень в холодильнике дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как лучше хранить зелень в холодильнике

Существует несколько способов, которые удерживают влагу зелени, предотвращая ее быстрое усыхание.

Положить зелень в контейнер

Как известно, пищевые контейнеры помогают хранить продукты дольше - и зелень не исключение. Для такого метода советуют выбирать плоский контейнер, непременно стерильный.

Чтобы хранить зелень в контейнере, следует сделать следующее:

  • тщательно промойте зелень от грязи;
  • просушите зелень на полотенце или в специальной сушилке;
  • переложите сухую зелень в контейнер, герметично закройте и поместите в холодильник.

Важно, чтобы зелень не лежала слишком плотно - поэтому ее не следует утрамбовывать.

Хранить зелень в полиэтиленовом пакете

Этот метод несколько напоминает упаковку пакетированной зелени. Чтобы хранить зелень в холодильнике таким способом, советуют:

  • промыть зелень, очистив ее от грязи;
  • тщательно просушить листья и стебли растений с помощью полотенца или салфеток;
  • положить зелень в новый чистый пакет;
  • захватить пакетом воздух и завязать верх так, чтобы он был объемным.

Дополнительно во избежание парникового эффекта в пакете можно сделать несколько маленьких дырочек с помощью иглы, обязательно стерильной.

Завернуть зелень в пленку

Нередко магазинная зелень продается завернутой в пленку - этот бесхитростный метод хранения также помогает сохранить свежесть растений.

Чтобы хранить свежую зелень в холодильнике в пленке, предварительно нужно:

  • тщательно вымыть зелень под краном;
  • разложить зелень на полотенце или салфетках, чтобы просушить ее;
  • когда растения будут полностью сухие, завернуть их в несколько слоев пленки;
  • положить зелень в пленке в холодильник.

Как и для предыдущего метода, пленку советуют проколоть в нескольких местах стерильной иглой.

Обернуть зелень полотенцем

Такой метод хранения зелени несколько отличается от предыдущих - однако так же прост. Для хранения зелени в холодильнике в полотенце нужно:

  • промыть зелень от грязи;
  • просушить ее на салфетках или полотенце;
  • чистое вафельное полотенце сбрызнуть водой, чтобы оно было влажным - однако не мокрым;
  • завернуть зелень в полотенце и положить в холодильник.

Кроме этого, хранить зелень во влажном полотенце советуют на самой низкой полке холодильника.

Поставить зелень в банку

Наверное, это один из простых методов хранения свежей зелени в холодильнике. Ведь для этого нужна лишь небольшая банка - как из-под варенья, или даже стакан - и вода.

Этот метод советуют применять к кинзе, укропу и петрушке. Для этого советуют использовать этот метод так:

  • в импровизированную вазу налейте немного воды;
  • поставьте в стакан пучок зелени;
  • поместите стакан в холодильник.

Для лучшей сохранности свежести рекомендуют дополнительно накрыть стакан полиэтиленовой пленкой или плотной марлей. Кроме того, воду в посуде необходимо менять минимум каждые 48 часов.

Что еще поможет сохранить зелень свежей

Кроме методов хранения, чтобы зелень дольше была свежей в холодильнике, советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • хранить зелень в магазинной упаковке также неплохой вариант, если вы планируете съесть ее в течение 1-2 дней - однако тогда мыть зелень до переложения в холодильник не нужно;
  • если решили помыть зелень перед хранением, после этого убедитесь, что не осталось ни капли жидкости - иначе она может загнить;
  • хотя промывать зелень можно в миске с водой, рекомендуют отдавать предпочтение промывке под краном - давление воды лучше удалит песчинки и грязь;
  • оптимальная температура холодильника для хранения зелени - не ниже 0 градусов;
  • обязательно переберите зелень перед хранением, выбрасывая несвежие стебли и листья - они будут портиться быстрее, ускоряя порчу остальных ингредиентов для салата.

Раньше мы писали о том, как долго можно хранить открытое вино.

К тому же рассказывали, где хранить разные фрукты - в холодильнике и на столе.

При написании материала использовались следующие источники: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хранение продуктовЛайфхакиСоветы