10 простых советов, которые помогут сохранить свежесть зелени

Высокая температура воздуха заставляет пересмотреть рацион - поэтому свежие охлажденные овощи и зелень становятся основным ингредиентом блюд, в частности салатов. Однако хранение зелени имеет свои нюансы, особенно, когда ее много - стебли и листики могут легко увянуть.
О том, как сохранить зелень в холодильнике дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Существует несколько способов, которые удерживают влагу зелени, предотвращая ее быстрое усыхание.
Положить зелень в контейнер
Как известно, пищевые контейнеры помогают хранить продукты дольше - и зелень не исключение. Для такого метода советуют выбирать плоский контейнер, непременно стерильный.
Чтобы хранить зелень в контейнере, следует сделать следующее:
Важно, чтобы зелень не лежала слишком плотно - поэтому ее не следует утрамбовывать.
Хранить зелень в полиэтиленовом пакете
Этот метод несколько напоминает упаковку пакетированной зелени. Чтобы хранить зелень в холодильнике таким способом, советуют:
Дополнительно во избежание парникового эффекта в пакете можно сделать несколько маленьких дырочек с помощью иглы, обязательно стерильной.
Завернуть зелень в пленку
Нередко магазинная зелень продается завернутой в пленку - этот бесхитростный метод хранения также помогает сохранить свежесть растений.
Чтобы хранить свежую зелень в холодильнике в пленке, предварительно нужно:
Как и для предыдущего метода, пленку советуют проколоть в нескольких местах стерильной иглой.
Обернуть зелень полотенцем
Такой метод хранения зелени несколько отличается от предыдущих - однако так же прост. Для хранения зелени в холодильнике в полотенце нужно:
Кроме этого, хранить зелень во влажном полотенце советуют на самой низкой полке холодильника.
Поставить зелень в банку
Наверное, это один из простых методов хранения свежей зелени в холодильнике. Ведь для этого нужна лишь небольшая банка - как из-под варенья, или даже стакан - и вода.
Этот метод советуют применять к кинзе, укропу и петрушке. Для этого советуют использовать этот метод так:
Для лучшей сохранности свежести рекомендуют дополнительно накрыть стакан полиэтиленовой пленкой или плотной марлей. Кроме того, воду в посуде необходимо менять минимум каждые 48 часов.
Кроме методов хранения, чтобы зелень дольше была свежей в холодильнике, советуют придерживаться следующих рекомендаций:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт "Лайфхак по-українськи", oGorodniki, METRO.