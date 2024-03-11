10 продуктів, які ви вважали вегетаріанськими, але насправді вони не такі

Здавалося б, для того, щоб перейти на вегетаріанський раціон, достатньо відмовитися від м'яса, риби та всього, що містить ці компоненти. Проте деякі, на перший погляд, далекі від згаданих інгредієнтів продукти, теж не вегетаріанські.

Про те, які продукти насправді не вегетаріанські, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Пармезан" і "Камамбер"

Не всі сири є вегетаріанськими - такі як "Пармезан", "Горгондзола", "Пекоріно Романо", "Камамбер", "Грюєр" і "Манчего", виготовляються з використанням тваринного хімозину.

Хімозин, або ж сичужний фермент - фермент, що виробляється в шлунку ссавців, зокрема телят, і впливає на згортання казеїну в молоці.

Желе

Консистенція цього десерту досягається завдяки желатину, білковому продукту тваринного походження. Його отримують шляхом виварювання кісток, хрящів та сухожиль.

Червоні льодяники

Для того, щоб надати смаколикам червоного кольору, може використовуватися харчовий барвник Е120, або ж кармін. Кармінову кислоту, з якої виробляється Е120, отримують з комах, це пігмент тіла самок щитівки або її яєць.

Желейні цукерки

Так само як і в желе, до складу популярних солодощів входить желатин. Крім того, іноді для забарвлення може бути використаний кармін - харчовий барвник Е120.

Желейні цукерки - ніяк не вегетаріанський продукт (фото: Freepik)

Глазуровані пластівці

На перший погляд, може привабити той факт, що в них більше цільних зерен і клітковини. Але все це не компенсує того факту, що глазур на маленьких подушечках смакоти зроблена з використанням желатину.

Вино

Хоча і зроблене з винограду, вино може бути виготовлене з використанням продуктів тваринного походження. Під час процесу виноробства рідина фільтрується через речовини, які називаються "фільтрувальними агентами".

Цей процес використовується для видалення білка, дріжджів, каламуті, сторонніх ароматизаторів та інших органічних частинок.

Популярні речовини тваринного походження, що використовуються у виробництві вина - казеїн (молочний білок), хітин (отриманий з панцирів ракоподібних), яєчний білок (отриманий з яєчних білків), риб'ячий жир, желатин (білок з варених частин тварин) та риб'ячий клей (желатин з мембран риб'ячого міхура).

Пиво

Як і для вина, в процесі очищення деякі марки пива використовують продукти тваринного походження. Найчастіше - риб'ячий клей, який отримують з риб'ячого міхура та желатин з тваринних кісток та сухожиль.

Деяке пиво теж не вегетаріанське (фото: Freepik)

Зефір

Хто б міг подумати, що ці солодощі теж будуть згадані, коли мова заходить про напрочуд не вегетаріанські продукти. Та зефір насправді виготовляється з желатину, який отримують з продуктів тваринного походження.

Салат "Цезар"

Навіть якщо він без курки, заправка для салату "Цезар" часто готується з анчоусами. Якщо ви замовляєте його в ресторані або купуєте заправку в магазині, можна припустити, що в приготуванні були використані анчоуси. А іноді в його приготуванні можуть використовувати сир "Пармезан".

Йогурт

Багато хто з вегетаріанців вживає молочні продукти, щоб отримати необхідний білок. Але у виготовленні деяких йогуртів використовується желатин, щоб надати продукту кращої, більш густої, текстури.