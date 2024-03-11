10 продуктов, которые вы считали вегетарианскими, но на самом деле они не такие

Казалось бы, чтобы перейти на вегетарианский рацион, достаточно отказаться от мяса, рыбы и всего, что содержит эти компоненты. Однако некоторые, на первый взгляд, далекие от упомянутых ингредиентов продукты, тоже не вегетарианские.

О том, какие продукты на самом деле не вегетарианские, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Пармезан" и "Камамбер"

Не все сыры являются вегетарианскими - такие, как "Пармезан", "Горгондзола", "Пекорино Романо", "Камамбер", "Грюйер" и "Манчего", производятся с использованием животного химозина.

Химозин, или сычужный фермент - фермент, вырабатываемый в желудке млекопитающих, в частности телят, влияет на свертывание казеина в молоке.

Желе

Консистенция этого десерта достигается благодаря желатину, белковому продукту животного происхождения. Его получают путем вываривания костей, хрящей и сухожилий.

Красные леденцы

Для того чтобы придать вкусностям красного цвета, может использоваться пищевой краситель Е120, или кармин. Карминовую кислоту, из которой производится Е120, получают из насекомых, это пигмент тела самок щитовки или ее яиц.

Желейные конфеты

Так же как и в желе, в состав популярных сладостей входит желатин. Кроме того, иногда для окраски может быть использован кармин - пищевой краситель Е120.

Желейные конфеты - никак не вегетарианский продукт (фото: Freepik)

Глазированные хлопья

На первый взгляд, может привлечь тот факт, что в них больше цельных зерен и клетчатки. Но все это не компенсирует того факта, что глазурь на маленьких подушечках вкусности сделана с использованием желатина.

Вино

Хотя и сделано из винограда, вино может быть изготовлено с использованием продуктов животного происхождения. Во время процесса виноделия жидкость фильтруется через вещества, называемые "фильтровальными агентами".

Этот процесс используется для удаления белка, дрожжей, мути, посторонних ароматизаторов и других органических частиц.

Популярные вещества животного происхождения, используемым в производстве вина - казеин (молочный белок), хитин (полученный из панцирей ракообразных), яичный белок (полученный из яичных белков), рыбий жир, желатин (белок из вареных частей животных) и рыбий клей (желатин из мембран рыбьего пузыря).

Пиво

Как и для вина, в процессе очищения некоторые марки пива используют продукты животного происхождения. Чаще всего - рыбий клей, получаемый из рыбьего пузыря и желатин из животных костей и сухожилий.

Некоторое пиво тоже не вегетарианское (фото: Freepik)

Зефир

Кто бы мог подумать, что эти сладости тоже будут упомянуты, когда речь заходит об удивительно не вегетарианских продуктах. Но зефир на самом деле производится из желатина, получаемого из продуктов животного происхождения.

Салат "Цезарь"

Даже если он без курицы, заправка для салата "Цезарь" часто готовится с анчоусами. Если вы заказываете его в ресторане или приобретаете заправку в магазине, можно предположить, что в приготовлении были использованы анчоусы. А иногда в его приготовлении могут использовать сыр "Пармезан".

Йогурт

Многие вегетарианцы употребляют молочные продукты, чтобы получить необходимый белок. Но в изготовлении некоторых йогуртов используется желатин, чтобы придать продукту лучшую, более густую, текстуру.