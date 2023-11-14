10 продуктів, які швидко піднімуть серотонін та настрій

10 продуктів для гарного настрою

Брокколі - джерело вітаміну В

Індичка - джерело триптофану

Йогурт - джерело вітаміну Д

Соя - джерело триптофану

Лосось - джерело омега-3

Квасоля - джерело білка, клітковини, заліза

Банани - джерела триптофану, заліза

Волоські горіхи - джерело омега-3

Сир - джерело вітамінів групи B, амінокислот, тираміну, триптаміну, фенілетиламіну

Гарбузове насіння - джерело цинку, вітамінів групи B

Як приготувати лінивий киш-лорен

Також фахівець поділилася власним рецептом дуже корисного лінивого киш-лорена, який швидко підніме настрій. Його можна дуже швидко приготувати на сніданок.

Що для нього потрібно:

Лаваш

Брокколі

Лосось

Яйця, збиті з йогуртом

Тертий сир

Як приготувати киш-лорен

Усі інгредієнти змішати у мисці. Викласти лист лаваша у форму, зверху викласти начинку. А потім випікати у духовці до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути та нарізати скибочками.