10 продуктов, которые быстро поднимут серотонин и настроение

10 продуктов для хорошего настроения

Брокколи - источник витамина В

Индюшка - источник триптофана

Йогурт - источник витамина Д

Соя - источник триптофана

Лосось - источник омега-3

Фасоль - источник белка, клетчатки, железа

Бананы - источники триптофана, железа

Грецкие орехи - источник омега-3

Сыр - источник витаминов группы В, аминокислот, тирамина, триптамина, фенилетиламина

Тыквенные семечки - источник цинка, витаминов группы В

Как приготовить ленивый киш-лорен

Также специалист поделилась собственным рецептом очень полезного ленивого киш-лорена, который быстро поднимет настроение. Его можно очень быстро приготовить на завтрак.

Что для него нужно:

Лаваш

Брокколи

Лосось

Яйца, взбитые с йогуртом

Тертый сыр

Как приготовить киш-лорен

Все ингредиенты смешать в миске. Выложить лист лаваша в форму, сверху выложить начинку. А потом выпекать в духовке до золотистой корочки. Дать немного остыть и нарезать ломтиками.