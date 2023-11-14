10 продуктов, которые быстро поднимут серотонин и настроение

В холодное время года погода обычно хмурая и это вызывает упадок сил и настроения. Взбодриться помогает солнечная погода или же - вкусная и полезная пища.
Какие продукты помогают повысить настроение и серотонин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост невропатолога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.
Брокколи - источник витамина В
Индюшка - источник триптофана
Йогурт - источник витамина Д
Соя - источник триптофана
Лосось - источник омега-3
Фасоль - источник белка, клетчатки, железа
Бананы - источники триптофана, железа
Грецкие орехи - источник омега-3
Сыр - источник витаминов группы В, аминокислот, тирамина, триптамина, фенилетиламина
Тыквенные семечки - источник цинка, витаминов группы В
Также специалист поделилась собственным рецептом очень полезного ленивого киш-лорена, который быстро поднимет настроение. Его можно очень быстро приготовить на завтрак.
Что для него нужно:
Как приготовить киш-лорен
Все ингредиенты смешать в миске. Выложить лист лаваша в форму, сверху выложить начинку. А потом выпекать в духовке до золотистой корочки. Дать немного остыть и нарезать ломтиками.
Кстати, ранее мы писали о том, как есть макароны и при этом не набирать лишний вес.
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