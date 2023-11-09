Як їсти макарони і не набирати зайву вагу: секрети італійців

Макарони, паста, спагетті, канелоні та інші борошняні продукти становлять частину або основу раціону у багатьох країнах світу. Полюбляють макарони також і в Україні. Вони багаті на вуглеводи, ситні і єдиний мінус - це борошняне блюдо, при якому можна легко набрати зайву вагу.

Однак жителі Італії не страждають повсюдно від ожиріння і, навпаки, вони дуже стрункі. Як правильно їсти макарони та не товстіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Wprost.

Макарони не призводять до ожиріння

Італійці вважаються однією з найстрункіших націй у Європі. Як показало одне з досліджень, саме вживання макаронів їм допомагає залишатися стрункими.

Вчені проаналізували зріст та вагу 23 000 італійців, а також їх переваги у харчуванні, і з'ясували, що причиною стрункості є секрети вживання макаронів.

Як правильно їсти макарони

Зберегти фігуру італійцям допомагає помірність - вони не розпочинають їсти, якщо не голодні й закінчують трапезу до того, як наситяться. У цілому порція пасти складає - розміром з один стакан.

Другий секрет – вони їдять макарони, приготовані аль-денте, що робить їх травленням більш ефективним та швидким.

Третій - італійці використовують середземноморську дієту, в яку входить дуже багато свіжих овочів, риби та морепродуктів. І майже не їдять червоне м'ясо та оброблені продукти.

В основі більшості соусів до пасти - помідори, оливкова олія, орегано, базилік, перець, чебрець, розмарин.

П'ятий секрет - вони обирають спагетті та макарони з твердих сортів пшениці. Також вибирайте житні, гречані, рисові, соєві, з цільнозернового борошна.

Шостий секрет - під час їжі вони не поспішають, тому що обіди та вечері це не тільки трапеза, а ще й насолода, та спосіб спілкування.

Як їсти макарони та не товстіти

Їжте макарони невеликими порціями. На основну страву півсклянки макаронів, решту мають становити добавки - соус, ніжне м'ясо, риба, овочі, горіхи, морепродукти, оливкова олія.

Готуйте макарони аль-денте - вживання переварених макаронів приведе у вас в організмі до раптового стрибка рівня глюкози в крові. І коли він упаде, ви відчуєте сонливість, а голод швидше повернеться.

Остудіть макарони. Перед їдою остудіть макарони до кімнатної температури. Так їхній глікемічний індекс стане нижчим.

Ретельно підбирайте соус. Найчастіше причиною зайвої ваги стають не макарони, а соус. Тому уникайте вершків, майонезу, жирних соусів та підливу з оброблених продуктів.

Використовуйте корисні добавки. Замість жирного бекону додайте в карбонару гриби чи кабачки.

Овочі. До будь-якої страви з макаронів завжди додавайте велику кількість овочів.