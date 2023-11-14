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10 продуктов, которые быстро поднимут серотонин и настроение

Вторник 14 ноября 2023 17:03
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10 продуктов, которые быстро поднимут серотонин и настроение 10 продуктов, которые быстро подниумт настроение (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Анна Чередниченко

В холодное время года погода обычно хмурая и это вызывает упадок сил и настроения. Взбодриться помогает солнечная погода или же - вкусная и полезная пища.

Какие продукты помогают повысить настроение и серотонин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост невропатолога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.

10 продуктов для хорошего настроения

Брокколи - источник витамина В

Индюшка - источник триптофана

Йогурт - источник витамина Д

Соя - источник триптофана

Лосось - источник омега-3

Фасоль - источник белка, клетчатки, железа

Бананы - источники триптофана, железа

Грецкие орехи - источник омега-3

Сыр - источник витаминов группы В, аминокислот, тирамина, триптамина, фенилетиламина

Тыквенные семечки - источник цинка, витаминов группы В

Как приготовить ленивый киш-лорен

Также специалист поделилась собственным рецептом очень полезного ленивого киш-лорена, который быстро поднимет настроение. Его можно очень быстро приготовить на завтрак.

Что для него нужно:

  • Лаваш
  • Брокколи
  • Лосось
  • Яйца, взбитые с йогуртом
  • Тертый сыр

Как приготовить киш-лорен

Все ингредиенты смешать в миске. Выложить лист лаваша в форму, сверху выложить начинку. А потом выпекать в духовке до золотистой корочки. Дать немного остыть и нарезать ломтиками.

Кстати, ранее мы писали о том, как есть макароны и при этом не набирать лишний вес.

А еще рассказывали о том, какие продукты нужно есть, чтобы успокоиться.

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