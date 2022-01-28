10 причин включить эту полезную рыбу в рацион прямо сейчас

Богат на омега-3 жирные кислотами

Порция выращенного на фермах лосося весом 100 грамм содержит 2,3 грамма длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, тогда как такая же порция дикого лосося содержит 2,2 грамма.

Как известно, омега-3 жиры считаются "незаменимыми", ведь человек должен их получать в ежедневном рационе, так как организм не может их создать.

Поэтому потребление двух порций лосося в неделю может помочь удовлетворить потребности в омега-3 жирных кислотах.

Почему стоит есть лосось (pixabay)

Источник белка

Лосось богат высококачественным белком. Как и жиры омега-3, белок является еще одним необходимым питательным веществом, которое человек должен получать в свой рацион.

Белок играет ряд важных ролей в организме, в том числе заживляет травмы, защищает здоровье костей и поддерживает мышечную массу во время похудения и старения.

Порция лосося весом 100 граммов содержит 25 грамм белка.

Высокое содержание витаминов группы B

Лосось является прекрасным источником витаминов группы В. В 100 граммах дикого лосося содержится:

витамин B12: более 100% суточной нормы (DV);

ниацин: 63% от нормы;

витамин В6: 56% от нормы;

рибофлавин: 38% от нормы;

пантотеновая кислота: 38% от нормы;

тиамин: 23% от нормы;

фолиевая кислота: 7% от нормы.

Эти витамины участвуют в нескольких важных процессах в вашем организме, включая переваривание пищи.

Почему стоит есть лосось (pixabay)

Источник калия

Лосось содержит довольно много калия. Особенно это касается дикого лосося, который обеспечивает 13% рекомендуемой суточной нормы.

На самом деле дикий лосось содержит больше калия, чем эквивалентное количество банана среднего размера, что обеспечивает лишь 9% от рекомендуемой суточной нормы.

Калий помогает контролировать кровяное давление. Также снижает риск инсульта.

Содержит селен

Селен является минералом, который содержится в почве и некоторых продуктах питания.

Он считается микроэлементом, а это значит, что вашему организму требуется лишь небольшое количество.

Исследования показали, что селен помогает защитить здоровье костей, снижает уровень антител к щитовидной железе у людей с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы и может снизить риск рака.

Порция лосося весом 100 граммов обеспечивает 75-85% нормы селена.

Содержит астаксантин

Астаксантин - это вещество, связана с несколькими мощными эффектами для здоровья.

Астаксантин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, астаксантин может даже помочь предотвратить повреждение кожи и помочь вам выглядеть моложе.

Почему стоит есть лосось (pixabay)

Может снизить риск сердечных заболеваний

Регулярное употребление лосося может помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Во многом это связано со способностью лосося повышать уровень омега-3 жирных кислот в крови. Многие люди имеют в крови слишком много омега-6 жирных кислот по сравнению с омега-3.

Регулярное употребление рыбы может быть связано с более низким уровнем триглицеридов и несколькими другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Может быть полезным для контроля веса

Частое употребление лосося может помочь вам похудеть.

Как и другие продукты с высоким содержанием белка, он помогает регулировать гормоны, которые контролируют аппетит и заставляют вас чувствовать сытость.

Кроме того, ваш метаболизм увеличивается больше после употребления богатых белком продуктов, таких как лосось, по сравнению с другими продуктами.

Кроме того, исследования показывают, что омега-3 жиры в лососе и другой жирной рыбе могут способствовать потере веса и уменьшению жира на животе у людей с лишним весом.

Борется с воспалением

Лосось может быть мощным оружием против воспаления.

Многие эксперты считают, что воспаление является первопричиной большинства хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак.

Несколько исследований показали, что употребление большего количества рыбы помогает уменьшить маркеры воспаления у людей с риском этих и других заболеваний.

Защищает мозг

Все больше исследований показывают, что включение лосося в рацион может улучшить работу мозга.

И жирная рыба и рыбий жир уменьшают симптомы депрессии, защищает здоровье мозга плода во время беременности, уменьшают тревожность, замедляют возрастную потерю памяти и снижают риск деменции.