10 причин включить эту полезную рыбу в рацион прямо сейчас

Лосось - крупная рыба, имеющая нежное мясо розово-оранжевого цвета. Такая рыба является одной из самых питательных продуктов на планете. Эта популярная рыба насыщена питательными веществами и может даже уменьшить определенные факторы риска различных заболеваний.
Так, о преимуществах лосося для здоровья, рассказали на сайте healthline.
Богат на омега-3 жирные кислотами
Порция выращенного на фермах лосося весом 100 грамм содержит 2,3 грамма длинноцепочечных омега-3 жирных кислот, тогда как такая же порция дикого лосося содержит 2,2 грамма.
Как известно, омега-3 жиры считаются "незаменимыми", ведь человек должен их получать в ежедневном рационе, так как организм не может их создать.
Поэтому потребление двух порций лосося в неделю может помочь удовлетворить потребности в омега-3 жирных кислотах.
Источник белка
Лосось богат высококачественным белком. Как и жиры омега-3, белок является еще одним необходимым питательным веществом, которое человек должен получать в свой рацион.
Белок играет ряд важных ролей в организме, в том числе заживляет травмы, защищает здоровье костей и поддерживает мышечную массу во время похудения и старения.
Порция лосося весом 100 граммов содержит 25 грамм белка.
Высокое содержание витаминов группы B
Лосось является прекрасным источником витаминов группы В. В 100 граммах дикого лосося содержится:
Эти витамины участвуют в нескольких важных процессах в вашем организме, включая переваривание пищи.
Источник калия
Лосось содержит довольно много калия. Особенно это касается дикого лосося, который обеспечивает 13% рекомендуемой суточной нормы.
На самом деле дикий лосось содержит больше калия, чем эквивалентное количество банана среднего размера, что обеспечивает лишь 9% от рекомендуемой суточной нормы.
Калий помогает контролировать кровяное давление. Также снижает риск инсульта.
Содержит селен
Селен является минералом, который содержится в почве и некоторых продуктах питания.
Он считается микроэлементом, а это значит, что вашему организму требуется лишь небольшое количество.
Исследования показали, что селен помогает защитить здоровье костей, снижает уровень антител к щитовидной железе у людей с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы и может снизить риск рака.
Порция лосося весом 100 граммов обеспечивает 75-85% нормы селена.
Содержит астаксантин
Астаксантин - это вещество, связана с несколькими мощными эффектами для здоровья.
Астаксантин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, астаксантин может даже помочь предотвратить повреждение кожи и помочь вам выглядеть моложе.
Может снизить риск сердечных заболеваний
Регулярное употребление лосося может помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.
Во многом это связано со способностью лосося повышать уровень омега-3 жирных кислот в крови. Многие люди имеют в крови слишком много омега-6 жирных кислот по сравнению с омега-3.
Регулярное употребление рыбы может быть связано с более низким уровнем триглицеридов и несколькими другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Может быть полезным для контроля веса
Частое употребление лосося может помочь вам похудеть.
Как и другие продукты с высоким содержанием белка, он помогает регулировать гормоны, которые контролируют аппетит и заставляют вас чувствовать сытость.
Кроме того, ваш метаболизм увеличивается больше после употребления богатых белком продуктов, таких как лосось, по сравнению с другими продуктами.
Кроме того, исследования показывают, что омега-3 жиры в лососе и другой жирной рыбе могут способствовать потере веса и уменьшению жира на животе у людей с лишним весом.
Борется с воспалением
Лосось может быть мощным оружием против воспаления.
Многие эксперты считают, что воспаление является первопричиной большинства хронических заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак.
Несколько исследований показали, что употребление большего количества рыбы помогает уменьшить маркеры воспаления у людей с риском этих и других заболеваний.
Защищает мозг
Все больше исследований показывают, что включение лосося в рацион может улучшить работу мозга.
И жирная рыба и рыбий жир уменьшают симптомы депрессии, защищает здоровье мозга плода во время беременности, уменьшают тревожность, замедляют возрастную потерю памяти и снижают риск деменции.
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