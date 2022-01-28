10 причин включити цю корисну рибу в раціон прямо зараз

Багатий на омега-3 жирні кислоти

Порція вирощеного на фермах лосося вагою100 грамів містить 2,3 грама довголанцюгових омега-3 жирних кислот, тоді як така ж порція дикого лосося містить 2,2 грама.

Як відомо, омега-3 жири вважаються "незамінними", адже людина повинна їх отримувати у щоденному раціоні, оскільки організм не може їх створити.

Тому споживання двох порцій лосося на тиждень може допомогти задовольнити потреби в омега-3 жирних кислотах.

Чому варто їсти лосось (pixabay)

Джерело білка

Лосось багатий високоякісним білком. Як і жири омега-3, білок є ще однією необхідною поживною речовиною, яку людина повинна отримувати у свій раціон.

Білок відіграє ряд важливих ролей в організмі, в тому числі загоює травми, захищає здоров’я кісток і підтримує м’язову масу під час схуднення і старіння.

Порція лосося вагою 100 грамів містить 22–25 грамів білка.

Високий вміст вітамінів групи B

Лосось є прекрасним джерелом вітамінів групи В. У 100 грамах дикого лосося міститься:

вітамін B12: понад 100% добової норми (DV);

ніацин: 63% від норми;

вітамін В6: 56% від норми;

рибофлавін: 38% від норми;

пантотенова кислота: 38% від норми;

тіамін: 23% від норми;

фолієва кислота: 7% від норми.

Ці вітаміни беруть участь у кількох важливих процесах у вашому організмі, включаючи перетравлення їжі.

Чому варто їсти лосось (pixabay)

Джерело калію

Лосось містить досить багато калію. Особливо це стосується дикого лосося, який забезпечує 13% рекомендованої добової норми.

Насправді дикий лосось містить більше калію, ніж еквівалентна кількість банана середнього розміру, що забезпечує лише 9% від рекомендованої добової норми.

Калій допомагає контролювати кров'яний тиск. Також знижує ризик інсульту.

Містить селен

Селен є мінералом, який міститься в ґрунті та деяких продуктах харчування.

Він вважається мікроелементом, а це означає, що вашому організму потрібна лише невелика кількість.

Дослідження показали, що селен допомагає захистити здоров’я кісток, знижує рівень антитіл до щитовидної залози у людей з аутоімунним захворюванням щитовидної залози та може знизити ризик раку.

Порція лосося вагою 100 грамів забезпечує 75–85% норми селену.

Містить астаксантин

Астаксантин - це сполука, пов'язана з кількома потужними ефектами для здоров'я.

Астаксантин знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Більше того астаксантин може навіть допомогти запобігти пошкодженню шкіри та допомогти вам виглядати молодше.

Чому варто їсти лосось (pixabay)

Може знизити ризик серцевих захворювань

Регулярне вживання лосося може допомогти захистити від серцево-судинних захворювань.

Багато в чому це пов’язано зі здатністю лосося підвищувати рівень омега-3 жирних кислот у крові. Багато людей мають у крові занадто багато омега-6 жирних кислот у порівнянні з омега-3.

Регулярне вживання риби може бути пов’язане з нижчим рівнем тригліцеридів та кількома іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань.

Може бути корисним для контролю ваги

Часте вживання лосося може допомогти вам схуднути.

Як і інші продукти з високим вмістом білка, він допомагає регулювати гормони, які контролюють апетит і змушують вас відчувати ситість.

Крім того, ваш метаболізм збільшується більше після вживання багатих білком продуктів, таких як лосось, у порівнянні з іншими продуктами.

Крім того, дослідження показують, що омега-3 жири в лососі та іншій жирній рибі можуть сприяти втраті ваги та зменшенню жиру на животі у людей із зайвою вагою.

Бореться із запаленням

Лосось може бути потужною зброєю проти запалення.

Багато експертів вважають, що запалення є першопричиною більшості хронічних захворювань, включаючи хвороби серця, діабет і рак.

Кілька досліджень показали, що вживання більшої кількості риби допомагає зменшити маркери запалення у людей із ризиком цих та інших захворювань.

Захищає мозок

Все більше досліджень показують, що включення лосося у свій раціон може покращити роботу мозку.

І жирна риба, і риб’ячий жир зменшують симптоми депресії, захищають здоров’я мозку плода під час вагітності, зменшують тривожність, уповільнюють вікову втрату пам’яті та знижують ризик деменції.