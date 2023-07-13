10 причин, чому електронні сигарети небезпечні

З 11 липня в Україні діє заборона на продаж електронних сигарет, які багато хто уявляв "безпечною альтернативою" традиційному курінню. Це і не дивно, адже усі ці "вейпи", "парилки", "ельфбари" (називайте, як хочете) можуть спричинити багато проблем.

Styler зібрав 10 причин, чому ви повинні двічі подумати перед тим, як спробувати перейти на електронні сигарети.

Чому треба відмовитися від електронок

Адикція

Це стан, який характеризується компульсивною потребою в певній речовині або поведінці, ігноруючи негативні наслідки. Більшість електронних сигарет містять нікотин, який теж викликає залежність. І якщо ви надумаєте кинути палити, або утриматися від цього процесу, то відразу станете дратівливим, агресивним, будете страждати на головний біль, у вас загостриться відчуття тривожності, яке сьогодні і так у всіх загострене… Воно вам треба?

Пошкодження легень

Деякі е-рідини можуть містити діацетил - хімічну речовину, яка при вдихуванні може викликати облітеруючий бронхіоліт, що призводить до утруднення повітряного потоку в легені і з часом може викликати незворотні ушкодження. Важкі форми цього захворювання можуть вимагати пересадки легені.

Небезпека вибуху

Електронні сигарети підзаряджаються і можуть вибухнути, якщо їх заряджати неправильно або використовувати з пошкодженими батареями.

Токсичність

Е-рідини у своїй основі містять пропіленгліколь та гліцерин. Ці речовини вважаються безпечними для їжі, але їхній вплив на організм при вдихуванні досі повністю не вивчений. У той же час деякі вчені схильні вважати, що пропіленгліколь та гліцерин можуть нашкодити людським органам.

Серцеві хвороби і імпотенція

Нікотин в електронних сигаретах може підвищити артеріальний тиск та частоту серцебиття, що збільшує ризик розвитку серцевих хвороб. Також той же нікотин може негативно впливати на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок.

Ароматизатори

Багато е-рідин містять ароматизатори для надання різноманітних смаків. Проте, деякі з цих речовин можуть бути шкідливими при вдихуванні. Наприклад, вже вище згаданий діацетил, який раніше використовувався в деяких ароматизаторах попкорну, зв’язують з розвитком фіброзу бронхіол.

Ризик для немовлят

Куріння електронних сигарет при вагітності може призвести до низької маси дитини при народженні, передчасних пологів та інших проблем зі здоров'ям немовляти й породіллі.

Порушення розвитку мозку

В наукових дослідженнях показано, що підлітки через куріння електронок часто мають проблеми з увагою, навчанням і можуть бути схильними до розвитку залежностей в майбутньому. Також "паріння" може спричинити довгострокові зміни в структурі та функції мозку.

Нікотинове отруєння

Надмірне "паріння" сигарет може призвести до нікотинового отруєння, яке може бути смертельним.

Ну і ще одна причина, чому треба відмовитися від електронок, полягає у тому, що скоро ви просто не зможете їх купити вільно в українських магазинах. Тому подбайте про своє здоров’я вже сьогодні!