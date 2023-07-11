"Парилки" продають повним ходом. У Києві "забили" на заборону електронних цигарок (фото)

В Україні з 11 липня набула заборона на продаж електронних сигарет (вейпів). Відповідно до закону, обмеження торкнуться одноразових електронних сигарет, рідин для вейпів та ароматизованого тютюну для самокруток.

У матеріалі Styler читайте, чи можна 11 липня у Києві ще купити "запрещьонку", і що кажуть у магазинах.

Що забороняється з 11 липня

Так, норми закону № 1978 визначають, що з 11 липня 2023 року буде заборонено:

реклама та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них

буде встановлено штраф за їх продаж людьми до 18 років у розмірі 1020 гривень, а у разі порушення повторного терміну - 10 200 гривень

відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок

заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), оптову та роздрібну торгівлю та імпорт для реалізації на території України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки

Заборона виробництва та продажу тютюнових виробів, е-сигарет та рідин до них із добавками набирає чинності з 11 липня. Але тут є один важливий нюанс, що залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року.

Законом передбачено штраф за їх реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень, а у разі повторного порушення - 10 200 грн.

Зазначимо, що пристрої для нагрівання тютюну таких як Glo або IQOS заборона продажів не торкнулася, але такий тип куріння прирівняли до сигарет і заборонили їх курити в громадських місцях, а також, наприклад, на терасах у кафе та ресторанах.

В Україні з 11 липня заборонили продаж електронних сигарет (скриншот)

У Києві заборону на "парилки" ігнорують

Зазначимо, що вранці 11 липня в Києві купити "електронки" практично у всіх торгових точках можна без проблем. Усього кілька невеликих магазинчиків, де раніше продавали електронні сигарети, прибрали їх і з продажу.

Великих торгових мереж та спеціальних МАФів для продажу тютюнової продукції ця заборона не торкнулася.

Один із МАФів у Києві спокійно торгує "електронками" 11 липня (фото: РБК-Україна)

Біля станції метро "Голосіївська" також на вітрині красуються різноманітні "парилки".

МАФ на станції метро "Голосіївська" (фото: РБК-Україна)

До речі, у таких великих торгових мережах, як "Фора" та мережа магазинів "Бадьорий", весь асортимент електронних сигарет в наявності.

Наприклад, у "Форі" продавець нам сказав, що магазин "не отримував жодних розпоряджень щодо заборони".

У "Бадьорому" продавець ввічливо відповіла, що тільки сьогодні прийматиметься рішення щодо електронних сигарет, але поки вони ними торгують.

Електронні сигарети у магазині "Фора" (фото: РБК-Україна)

"Електронки" продаються і в "Бадьорому" (фото: РБК-Україна)

Цікаво, що все ж таки в деяких невеликих магазинах столиці "парилки" прибрали з тютюнових полиць, залишивши там тільки звичні сигарети й стіки для пристроїв, що нагрівають тютюн.

У цих магазинах вже не торгують "електронками" (фото: РБК-Україна)

Купити вейпи можна спокійно в інтернеті

Не варто забувати, що електронні сигарети заборонили вже у багатьох європейських країнах через те, що їх спокійно купують неповнолітні.

До складу рідин для паріння входять важкі метали, які потім перетворюються на канцерогени. Вплив "електронок" на організм повністю не вивчений, але багато вчених сходяться на думці в тому, що вони набагато небезпечніші за звичайні сигарети через вміст нікотину та ароматичних добавок, які не вивчені.

На жаль, в Україні купити "парилку" в інтернеті з доставкою або без неї може навіть неповнолітня дитина. Вони продаються на ресурсах безкоштовних оголошень, спеціалізованих сайтах продажу тютюну тощо.

Коли заходиш на сайт з продажу вейпів, там є кнопка "чи виповнилось вам вже 18 років", але натиснути "так" може і неповнолітній. Як проконтролює вік продавець - незрозуміло.

Так повторюється на кожному сайті.

Чи можна купити "електронку" в інтернеті (скриншот)