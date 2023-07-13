10 причин, почему электронные сигареты опасны

С 11 июля в Украине действует запрет на продажу электронных сигарет, которые многие представляли "безопасной альтернативой" традиционному курению. Это и не удивительно, ведь все эти "вейпы", "парилки", "эльфбары" (называйте, как хотите) могут вызвать много проблем.

Styler собрал 10 причин, почему вы должны дважды подумать, прежде чем попытаться перейти на электронные сигареты.

Почему нужно отказаться от электронок

Адикция

Это состояние, характеризующееся компульсивной потребностью в определенном веществе или поведении, игнорируя негативные последствия. Большинство электронных сигарет содержат никотин, тоже вызывающий зависимость. И если вы вздумаете бросить курить, или удержаться от этого процесса, то сразу станете раздражительным, агрессивным, будете страдать головной болью, у вас обострится чувство тревожности, которое сегодня и так у всех обострено… Оно вам нужно?

Повреждение легких

Некоторые э-жидкости могут содержать диацетил - химическое вещество, которое при вдыхании может вызвать облитерирующий бронхиолит, что приводит к затруднению воздушного потока в легкие и со временем может вызвать необратимые повреждения. Тяжелые формы этого заболевания могут потребовать пересадки легкого.

Опасность взрыва

Электронные сигареты подзаряжаются и могут взорваться, если их заряжать неправильно или использовать с поврежденными батареями.

Токсичность

Э-жидкости в своей основе содержат пропиленгликоль и глицерин. Эти вещества считаются безопасными для еды, но их влияние на организм при вдыхании до сих пор полностью не изучено. В то же время, некоторые ученые склонны считать, что пропиленгликоль и глицерин могут навредить человеческим органам.

Сердечные болезни и импотенция

Никотин в электронных сигаретах может повысить артериальное давление и частоту сердцебиения, что увеличивает риск развития сердечных болезней. Также тот же никотин может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему как мужчин, так и женщин.

Ароматизаторы

Многие э-жидкости содержат ароматизаторы для придания разнообразных вкусов. Однако некоторые из этих веществ могут быть вредными при вдыхании. К примеру, уже выше упомянутый диацетил, ранее использовавшийся в некоторых ароматизаторах попкорна, связывают с развитием фиброза бронхиол.

Риск для младенцев

Курение электронных сигарет при беременности может привести к низкой массе ребенка при рождении, преждевременных родах и других проблемах со здоровьем младенца и роженицы.

Нарушения развития мозга

В научных исследованиях показано, что подростки из-за курения электронок часто испытывают проблемы с вниманием, обучением и могут быть склонны к развитию зависимостей в будущем. Также "парение" может повлечь за собой долгосрочные изменения в структуре и функции мозга.

Никотиновое отравление

Чрезмерное "парение" сигарет может привести к никотиновому отравлению, которое может быть смертельным.

Ну и еще одна причина, почему нужно отказаться от электронок, заключается в том, что скоро вы просто не сможете купить их свободно в украинских магазинах. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня!