10 порад, які вбережуть здоров'я після скасування "літнього" часу

В Україні скасували переведення часу з зимового на літній. У цьому році в останню неділю жовтня переведуть стрілки на зимовий час, далі переведення на літній час не буде.

Як це вплине на здоров'я та поради - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як вплине на здоров'я скасування "літнього часу"

Коли годинники переводять на зимовий час, ми отримуємо додаткову годину світла вранці, але ця вигода триває недовго - лише декілька тижнів, поки дні стають коротшими і схід сонця відбувається все пізніше. Наприкінці грудня, у найкоротший день року, в Україні сонячне світло триває всього 8 годин.

Збільшення тривалості темряви може призводити до погіршення настрою та депресії у деяких людей, а також сприяти втомі, м’язовому болю та ослабленню кісток через дефіцит вітаміну D, який залежить від сонячного світла.

Відсутність сонячного світла може нарушити функціонування гіпоталамуса - частини мозку, що відповідає за регуляцію циркадного ритму організму, а також вироблення мелатоніну (гормону сну) і серотоніну (гормону настрою).

До речі, науковці виступають проти переведення. Вон - за встановлення постійного стандартного часу. Він найбільше наближений до природного освітлення, коли сонце знаходиться прямо над головою опівдні. А під час літнього часу з березня по листопад природне освітлення неприродно зміщується на одну годину пізніше.

Базуючись на численних доказах того, що літній час є неприродним і нездоровим, вони пропонують скасувати літній час і прийняти стандартний час, як це і зробили в Україні.

Чи дійсно переведення годинників вдарить по нашому здоров'ю?

Останнім часом все більше говорять про негативний вплив переведення годинників на здоров'я людей. Наукові дослідження підтверджують, що перехід на літній або зимовий час може мати наступні наслідки:

Збільшення ризику інфаркту міокарда у людей з серцевими проблемами.

Зростання ймовірності розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Порушення тонусу симпатичної нервової системи, що може призвести до серцевих захворювань.

Крім того, перехід на інший часовий режим часто призводить до втоми, зниження працездатності та появи депресії. Тому скасування літнього часу може стати корисним кроком, спрощуючи побутові ритми і водночас мінімізуючи негативний вплив на здоров'я.

Поради для здоров'я

Після скасування "літнього" часу важливо дбати про своє здоров'я, особливо щодо адаптації до нових режимів дня. Ось десять порад, які допоможуть вам в цьому:

Поступова адаптація до нового розкладу сну

Постарайтеся поступово переходити на новий часовий режим, засипаючи раніше на 15-30 хвилин кожну ніч, поки не досягнете необхідної кількості сну.

Регулярний режим сну

Встановіть стабільний графік сну, коли ви лягаєте і піднімаєтеся в один і той же час кожен день, включаючи вихідні.

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи допоможуть покращити якість сну і загальний стан організму. Виберіть зручний для вас час для занять спортом.

Здорове харчування

Відведіть час на приготування здорових страв, що містять достатню кількість вітамінів та мінералів.

Відпочинок і релаксація

Включіть у свій розклад час для релаксації, медитації або інших методів зниження стресу, що допоможе покращити якість вашого сну.

Обмеження кави та алкоголю

Уникайте кави та алкогольних напоїв перед сном, оскільки вони можуть ускладнити засипання і вплинути на якість сну.

Створення комфортного середовища для сну

Забезпечте собі темну, прохолодну та тиху обстановку для спокійного сну.

Електронні пристрої перед сном

Уникайте використання смартфонів, планшетів та інших електронних пристроїв перед сном, оскільки вони можуть заважати засипанню.

Сон на свіжому повітрі

Якщо можливо, проводьте час на свіжому повітрі вдень, щоб покращити циркадіанний ритм і полегшити засипання ввечері.

Звертання до фахівця

У разі проблем із сном або адаптації до нового режиму краще звернутися до лікаря для консультації та рекомендацій.