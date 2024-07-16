10 советов, которые уберегут здоровье после отмены "летнего" времени

В Украине отменили перевод времени с зимнего на летнее. В этом году в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время, дальше перевода на летнее время не будет.

Как это повлияет на здоровье и советы - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как повлияет на здоровье отмена "летнего времени"

Когда часы переводят на зимнее время, мы получаем дополнительный час света утром, но эта выгода длится недолго - лишь несколько недель, пока дни становятся короче и восход солнца происходит все позже. В конце декабря, в кратчайший день года, в Украине солнечный свет длится всего 8 часов.

Увеличение продолжительности темноты может привести к ухудшению настроения и депрессии у некоторых людей, а также способствовать усталости, мышечной боли и ослаблению костей из-за дефицита витамина D, который зависит от солнечного света.

Отсутствие солнечного света может нарушить функционирование гипоталамуса – части мозга, отвечающего за регуляцию циркадного ритма организма, а также выработку мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона настроения).

Кстати, ученые выступают против перевода. Вон – за установление постоянного стандартного времени. Он больше всего приближен к естественному освещению, когда солнце находится прямо над головой в полдень. А в летнее время с марта по ноябрь естественное освещение неестественно смещается на один час позже.

Основываясь на многочисленных доказательствах того, что летнее время неестественно и нездорово, они предлагают отменить летнее время и принять стандартное время, как это и сделали в Украине.

Действительно ли перевод часов ударит по нашему здоровью?

В последнее время все больше говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей. Научные исследования подтверждают, что переход на летнее или зимнее время может иметь следующие последствия:

Увеличение риска инфаркта миокарда у людей с сердечными проблемами.

Рост вероятности развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушение тонуса симпатической нервной системы, что может привести к сердечным заболеваниям.

Кроме того, переход на другой временной режим часто приводит к усталости, снижению работоспособности и появлению депрессии. Поэтому отмена летнего времени может стать полезным шагом, упрощая бытовые ритмы и одновременно минимизируя негативное влияние на здоровье.

Советы для здоровья

После отмены "летнего" времени важно заботиться о своем здоровье, особенно по адаптации к новым режимам дня. Вот десять советов, которые помогут вам в этом:

Постепенная адаптация к новому расписанию сна

Постарайтесь постепенно переходить на новый временной режим, засыпая раньше на 15-30 минут каждую ночь, пока не добьетесь необходимого количества сна.

Регулярный спящий режим

Установите стабильный график сна, когда вы ложитесь и поднимаетесь в одно и то же время каждый день, включая выходные.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения помогут улучшить качество сна и состояние организма. Выберите подходящее для вас время для занятий спортом.

Здоровое питание

Выделите время для приготовления здоровых блюд, содержащих достаточное количество витаминов и минералов.

Отдых и релаксация

Включите в свое расписание время для релаксации, медитации или других методов понижения стресса, что поможет улучшить качество вашего сна.

Ограничение кофе и алкоголя

Избегайте кофе и алкогольных напитков перед сном, поскольку они могут осложнить засыпание и повлиять на качество сна.

Создание комфортной среды для сна

Обеспечьте темную, прохладную и тихую обстановку для спокойного сна.

Электронные устройства перед сном

Избегайте использования смартфонов, планшетов и других электронных устройств перед сном, поскольку они могут мешать засыпанию.

Сон на открытом воздухе

По возможности проводите время на свежем воздухе днем, чтобы улучшить циркадный ритм и облегчить засыпание вечером.

Обращение к специалисту

В случае проблем со сном или адаптации к новому режиму лучше обратиться к врачу для консультаций и рекомендаций.