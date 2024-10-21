10 способів, які приведуть гормони в норму та допоможуть уникнути хвороб

Ознаки гормонального порушення











Як покращити гормональне здоров'я

За словами дієтолога Ольги Безуглої, якщо діагностовано гормональні зміни, то варто їх коригувати з допомогою профільного фахівця - ендокринолога. Однак, спосіб життя та харчування можуть впливати на гормональний профіль.

Отже, збалансоване харчування та інші корисні звички способу життя можуть допомогти покращити гормональне здоров’я та дозволити почуватися та функціонувати на найвищому рівні.

Загалом, варто дотримуватись таких рекомендацій: