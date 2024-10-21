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10 способів, які приведуть гормони в норму та допоможуть уникнути хвороб

Як привести гормони в норму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Самопочуття та настрій залежать від гормональних змін, які відбуваються в організмі щомісяця. Певні продукти та звички допоможуть "тримати гормони в нормі".

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які можуть свідчити про гормональне порушення.

Ознаки гормонального порушення

Як покращити гормональне здоров'я

За словами дієтолога Ольги Безуглої, якщо діагностовано гормональні зміни, то варто їх коригувати з допомогою профільного фахівця - ендокринолога. Однак, спосіб життя та харчування можуть впливати на гормональний профіль.

Отже, збалансоване харчування та інші корисні звички способу життя можуть допомогти покращити гормональне здоров’я та дозволити почуватися та функціонувати на найвищому рівні.

Загалом, варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • вживайте достатньо білка - він важливий для утворення пептидних гормонів, які регулюють апетит, енергетичний обмін та стрес
  • займайтеся фізичними вправами - вони покращують чутливість до гормонів, знижують рівень інсуліну та підвищують рівень тестостерону
  • підтримуйте здорову вагу - зайва вага може порушувати гормональний баланс і впливати на чутливість до інсуліну
  • піклуйтеся про здоров’я кишківника - мікробіом впливає на гормональний баланс, зокрема регулюючи відчуття ситості
  • знизьте споживання цукру - надмірний цукор порушує гормони та сприяє інсулінорезистентності
  • практикуйте техніки зниження стресу - медитація та йога знижують рівень кортизолу
  • споживайте корисні жири - омега-3 та MCT жири підтримують чутливість до інсуліну
  • достатній сон - недосип впливає на рівень інсуліну та гормонів апетиту
  • їжте більше клітковини - стимулює вироблення гормонів ситості.
  • дотримуйтесь середземноморської дієти - допомагає знизити рівень естрогену і ризик розвитку раку

 

Раніше ми повідомляли про три гормони, які сприяють здоровій вазі людини.

Читайте також, як швидко підвищити рівень гормону щастя.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Cleveland clinic.

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