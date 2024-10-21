10 способів, які приведуть гормони в норму та допоможуть уникнути хвороб

Самопочуття та настрій залежать від гормональних змін, які відбуваються в організмі щомісяця. Певні продукти та звички допоможуть "тримати гормони в нормі".
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які можуть свідчити про гормональне порушення.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, якщо діагностовано гормональні зміни, то варто їх коригувати з допомогою профільного фахівця - ендокринолога. Однак, спосіб життя та харчування можуть впливати на гормональний профіль.
Отже, збалансоване харчування та інші корисні звички способу життя можуть допомогти покращити гормональне здоров’я та дозволити почуватися та функціонувати на найвищому рівні.
Загалом, варто дотримуватись таких рекомендацій:
Раніше ми повідомляли про три гормони, які сприяють здоровій вазі людини.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Cleveland clinic.