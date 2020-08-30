Как быстро повысить уровень гормона счастья: самые простые и доступные продукты

Серотонин в организме можно повысить быстро и легко, в том числе и с помощью еды
Специалисты утверждают, что ощущение счастья у человека зависит от выработки гормона серотонина. Этот гормон вырабатывается в коре надпочечников, в кишечнике и коре головного мозга. Медики рассказали, как можно увеличить выработку этого гормона и вернуть себе хорошее настроение и энергичность.
Серотонин относится к нейрогормонам и образуется он из триптофана – кислоты, которая поступает в организм только с пищей. Серотонин помогает выработке мелатонина, который помогает нормализовать сон, поддерживает молодость и здоровье. Однако ежедневные стрессы приводят к нехватке этого гормона. Как быстро и легко поднять уровень важного гормона, рассказали эксперты на HealthInfo.
Врачи не рекомендуют прибегать к способам, которые на короткий период времени повышают резкий выброс гормона – вредная еда, сладости, алкогольные напитки, курение, игромания и другие вредные пристрастия.
Также специалисты рекомендуют принимать витамины и микроэлементы, особенно группы В и продукты, в которых есть насыщенные кислоты омега 3. Триптофан также содержится в небольшом количестве в свежих овощах, фруктах, куркуме, в траве зверобоя.
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