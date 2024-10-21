10 способов, которые приведут гормоны в норму и помогут избежать болезней

Признаки гормонального нарушения











Как улучшить гормональное здоровье

По словам диетолога Ольги Безуглой, если диагностированы гормональные изменения, то следует их корректировать с помощью профильного специалиста - эндокринолога. Однако образ жизни и питания могут влиять на гормональный профиль.

Следовательно, сбалансированное питание и другие полезные привычки образа жизни могут помочь улучшить гормональное здоровье и позволить чувствовать себя и функционировать на самом высоком уровне.

В общем, следует придерживаться следующих рекомендаций: