10 способов, которые приведут гормоны в норму и помогут избежать болезней

Самочувствие и настроение зависит от гормональных изменений, которые происходят в организме ежемесячно. Некоторые продукты и привычки помогут "держать гормоны в норме".
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, которые могут свидетельствовать о гормональном нарушении.
По словам диетолога Ольги Безуглой, если диагностированы гормональные изменения, то следует их корректировать с помощью профильного специалиста - эндокринолога. Однако образ жизни и питания могут влиять на гормональный профиль.
Следовательно, сбалансированное питание и другие полезные привычки образа жизни могут помочь улучшить гормональное здоровье и позволить чувствовать себя и функционировать на самом высоком уровне.
В общем, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Ранее мы сообщали о трех гормонах, способствующих здоровому весу человека.
Читайте также, как быстро повысить уровень гормона счастья.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.