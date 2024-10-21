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10 способов, которые приведут гормоны в норму и помогут избежать болезней

Как привести гормоны в норму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Самочувствие и настроение зависит от гормональных изменений, которые происходят в организме ежемесячно. Некоторые продукты и привычки помогут "держать гормоны в норме".

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, которые могут свидетельствовать о гормональном нарушении.

Признаки гормонального нарушения

Как улучшить гормональное здоровье

По словам диетолога Ольги Безуглой, если диагностированы гормональные изменения, то следует их корректировать с помощью профильного специалиста - эндокринолога. Однако образ жизни и питания могут влиять на гормональный профиль.

Следовательно, сбалансированное питание и другие полезные привычки образа жизни могут помочь улучшить гормональное здоровье и позволить чувствовать себя и функционировать на самом высоком уровне.

В общем, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • употребляйте достаточно белка - он важен для образования пептидных гормонов, регулирующих аппетит, энергетический обмен и стресс
  • занимайтесь физическими упражнениями - они улучшают чувствительность к гормонам, снижают уровень инсулина и повышают уровень тестостерона
  • поддерживайте здоровый вес - лишний вес может нарушать гормональный баланс и влиять на чувствительность к инсулину
  • заботьтесь о здоровье кишечника - микробиом влияет на гормональный баланс, в частности регулируя чувство сытости
  • снизьте потребление сахара - чрезмерный сахар нарушает гормоны и способствует инсулинорезистентности
  • практикуйте техники снижения стресса - медитация и йога снижают уровень кортизола
  • потребляйте полезные жиры - омега-3 и MCT жиры поддерживают чувствительность к инсулину
  • достаточный сон - недосып влияет на уровень инсулина и гормонов аппетита
  • ешьте больше клетчатки - стимулирует выработку гормонов сытости
  • соблюдайте средиземноморскую диету - помогает снизить уровень эстрогена и риск развития рака

 

Ранее мы сообщали о трех гормонах, способствующих здоровому весу человека.

Читайте также, как быстро повысить уровень гормона счастья.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.

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