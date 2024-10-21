10 способів, які приведуть гормони в норму та допоможуть уникнути хвороб

Самопочуття та настрій залежать від гормональних змін, які відбуваються в організмі щомісяця. Певні продукти та звички допоможуть "тримати гормони в нормі".

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ознаки, які можуть свідчити про гормональне порушення.

Ознаки гормонального порушення

Гормональний дисбаланс виникає, коли у людини занадто багато або мало одного або кількох гормонів.

Деякі гормональні дисбаланси можуть бути тимчасовими, а інші - хронічними (тривалими). Крім того, деякі гормональні дисбаланси потребують лікування, щоб ви могли залишатися фізично здоровими.

Для більшості гормонів надлишок або надто низька їх кількість викликає симптоми та проблеми зі здоров’ям. До найпоширеніших входять:

нерегулярні менструації - через дисбаланс гормонів можуть виникнути нерегулярні менструації. Стани, пов’язані з гормонами, які викликають нерегулярні менструації, включають синдром полікістозних яєчників

безпліддя - гормональний дисбаланс є основною причиною безпліддя у людей

вугрі в основному викликані закупоркою пір. Багато факторів сприяють розвитку акне, гормональні коливання, особливо в період статевого дозрівання

захворювання щитовидної залози

ожиріння - багато гормонів можуть впливати на те, як ваше тіло сигналізує, що вам потрібна їжа, і як використовує енергію. Тому дисбаланс певних гормонів може призвести до збільшення ваги у вигляді накопичення жиру

Як покращити гормональне здоров'я

За словами дієтолога Ольги Безуглої, якщо діагностовано гормональні зміни, то варто їх коригувати з допомогою профільного фахівця - ендокринолога. Однак, спосіб життя та харчування можуть впливати на гормональний профіль.

Отже, збалансоване харчування та інші корисні звички способу життя можуть допомогти покращити гормональне здоров’я та дозволити почуватися та функціонувати на найвищому рівні.

Загалом, варто дотримуватись таких рекомендацій: