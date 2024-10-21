10 способов, которые приведут гормоны в норму и помогут избежать болезней

Самочувствие и настроение зависит от гормональных изменений, которые происходят в организме ежемесячно. Некоторые продукты и привычки помогут "держать гормоны в норме".

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, которые могут свидетельствовать о гормональном нарушении.

Признаки гормонального нарушения

Гормональный дисбаланс возникает, когда у человека слишком много или мало одного, или нескольких гормонов.

Некоторые гормональные дисбалансы могут быть временными, а другие - хроническими (длительными). Кроме того, некоторые гормональные дисбалансы нуждаются в лечении, чтобы вы могли оставаться физически здоровыми.

Для большинства гормонов избыток или слишком низкое количество вызывает симптомы и проблемы со здоровьем. К наиболее распространенным симптомы входят:

нерегулярные менструации - из-за дисбаланса гормонов могут возникнуть нерегулярные менструации. Состояния, связанные с гормонами, вызывающими нерегулярные менструации, включают синдром поликистозных яичников

бесплодие - гормональный дисбаланс является основной причиной бесплодия у людей

угри в основном вызваны закупоркой пор. Многие факторы способствуют развитию акне, гормональные колебания, особенно в период полового созревания

заболевание щитовидной железы

ожирение - многие гормоны могут влиять на то, как ваше тело сигнализирует, что вам нужна пища, и как использует энергию. Поэтому дисбаланс определенных гормонов может привести к увеличению веса посредством накопления жира

Как улучшить гормональное здоровье

По словам диетолога Ольги Безуглой, если диагностированы гормональные изменения, то следует их корректировать с помощью профильного специалиста - эндокринолога. Однако образ жизни и питания могут влиять на гормональный профиль.

Следовательно, сбалансированное питание и другие полезные привычки образа жизни могут помочь улучшить гормональное здоровье и позволить чувствовать себя и функционировать на самом высоком уровне.

В общем, следует придерживаться следующих рекомендаций: