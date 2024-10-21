10 способов, которые приведут гормоны в норму и помогут избежать болезней
Самочувствие и настроение зависит от гормональных изменений, которые происходят в организме ежемесячно. Некоторые продукты и привычки помогут "держать гормоны в норме".
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о признаках, которые могут свидетельствовать о гормональном нарушении.
Признаки гормонального нарушения
Гормональный дисбаланс возникает, когда у человека слишком много или мало одного, или нескольких гормонов.
Некоторые гормональные дисбалансы могут быть временными, а другие - хроническими (длительными). Кроме того, некоторые гормональные дисбалансы нуждаются в лечении, чтобы вы могли оставаться физически здоровыми.
Для большинства гормонов избыток или слишком низкое количество вызывает симптомы и проблемы со здоровьем. К наиболее распространенным симптомы входят:
- нерегулярные менструации - из-за дисбаланса гормонов могут возникнуть нерегулярные менструации. Состояния, связанные с гормонами, вызывающими нерегулярные менструации, включают синдром поликистозных яичников
- бесплодие - гормональный дисбаланс является основной причиной бесплодия у людей
- угри в основном вызваны закупоркой пор. Многие факторы способствуют развитию акне, гормональные колебания, особенно в период полового созревания
- заболевание щитовидной железы
- ожирение - многие гормоны могут влиять на то, как ваше тело сигнализирует, что вам нужна пища, и как использует энергию. Поэтому дисбаланс определенных гормонов может привести к увеличению веса посредством накопления жира
Как улучшить гормональное здоровье
По словам диетолога Ольги Безуглой, если диагностированы гормональные изменения, то следует их корректировать с помощью профильного специалиста - эндокринолога. Однако образ жизни и питания могут влиять на гормональный профиль.
Следовательно, сбалансированное питание и другие полезные привычки образа жизни могут помочь улучшить гормональное здоровье и позволить чувствовать себя и функционировать на самом высоком уровне.
В общем, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- употребляйте достаточно белка - он важен для образования пептидных гормонов, регулирующих аппетит, энергетический обмен и стресс
- занимайтесь физическими упражнениями - они улучшают чувствительность к гормонам, снижают уровень инсулина и повышают уровень тестостерона
- поддерживайте здоровый вес - лишний вес может нарушать гормональный баланс и влиять на чувствительность к инсулину
- заботьтесь о здоровье кишечника - микробиом влияет на гормональный баланс, в частности регулируя чувство сытости
- снизьте потребление сахара - чрезмерный сахар нарушает гормоны и способствует инсулинорезистентности
- практикуйте техники снижения стресса - медитация и йога снижают уровень кортизола
- потребляйте полезные жиры - омега-3 и MCT жиры поддерживают чувствительность к инсулину
- достаточный сон - недосып влияет на уровень инсулина и гормонов аппетита
- ешьте больше клетчатки - стимулирует выработку гормонов сытости
- соблюдайте средиземноморскую диету - помогает снизить уровень эстрогена и риск развития рака
Ранее мы сообщали о трех гормонах, способствующих здоровому весу человека.
Читайте также, как быстро повысить уровень гормона счастья.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Cleveland clinic.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.