10 советов, которые помогут не простудиться под кондиционером дома и в офисе

Чем жарче погода, тем активнее используются средства охлаждения - вентиляторы и кондиционеры. Однако нередко после сидения под прохладным воздухом кондиционера можно получить простуду. Обычно это обусловлено стрессом для организма от резкого изменения температур или бактериями в фильтре устройства.

О том, как не простудиться от кондиционера, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Правильно настройте температуру

Разница между температурой снаружи и внутри помещения не должна быть значительной - лучше настроить кондиционер на температуру на 5-6 градусов ниже температуры на улице, например на 22-25 градусов.

Это поможет избежать стресса для организма из-за резкого перепада температур.

Постепенно снижайте температуру

Прежде чем включать кондиционер на полную мощность, сначала охладите помещение на несколько градусов, затем постепенно снижайте температуру до желаемого уровня.

Этот способ также поможет избежать простуды из-за резкого переохлаждения организма.

Оставляйте дверь полуоткрытой

Хотя известно, что для охлаждения комнаты следует плотно закрыть двери и окна, это может привести к разнице температур даже между помещениями.

А неплотно закрытая дверь позволит воздуху циркулировать и поможет избежать чрезмерного охлаждения одной комнаты.

Выключайте кондиционер заранее

Чтобы не простудиться от кондиционера, выключайте устройство за 5-10 минут до выхода из офиса или квартиры.

Тогда температура в помещении немного повысится, соответственно, температурная разница уменьшится - и после выхода из здания жара не повлечет за собой сильный стресс для организма.

Не сидите под потоком холодного воздуха

Хотя в жару возникает невероятное желание поступить именно так, убедитесь, что кондиционер не гонит воздух непосредственно на вас. Если возможно, перенастройте направление воздушного потока или пересядьте.

Поддерживайте уровень влаги в помещении

Высокая влажность может способствовать размножению бактерий, однако большинство кондиционеров обладают функцией осушения воздуха, что поможет поддерживать нормальный уровень влажности.

Как не простудиться под кондиционером (иллюстрация: Freepik)

В то же время слишком сухой воздух может раздражать слизистую оболочку, поэтому следует позаботиться об увлажнителе воздуха или использовать гигрометр для контроля уровня влаги.

Пейте достаточно воды

Кроме поддержания уровня влаги воздуха, рекомендуют не забывать о поддержании уровня жидкости в организме. Тогда уменьшается риск раздражения слизистых, дискомфорта и возможной простуды.

Одевайтесь в соответствии с температурой

Если в помещении прохладно, не стоит сидеть в майке или легкой рубашке - наденьте легкий свитер или кофту, чтобы не замерзнуть.

Однако подбор одежды в соответствии с температурой касается не только помещения - если вы одеты слишком тепло для погоды, будет больше желания оказаться в холодном - слишком холодном - помещении.

Регулярно обслуживайте кондиционер

Загрязненный фильтр может стать источником бактерий и аллергенов. Поэтому регулярная чистка или замена элемента поможет поддерживать качество воздуха в помещении и предотвратить болезни.

Поддерживайте иммунитет

Риск заболеть возрастает при слабом иммунитете. Поэтому, чтобы предотвратить простуды, необходимо иметь сбалансированный рацион для получения необходимых витаминов с пищей, употреблять достаточно жидкости и иметь регулярную физическую активность - а также регулярно проходить медицинское обследование.