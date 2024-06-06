10 порад, як мотивувати себе для занять спортом

Ставте перед собою досяжні невеликі цілі

Починаючи тренування, найскладніше - це залишатися мотивованим у довготривалій перспективі. Більшість людей схильні ставити перед собою зависокі цілі і прагнуть досягнути їх якомога швидше - що призводить до розчарування в "повільному" шляху і втрати мотивації.

Очевидно, що немає сенсу бігти марафон після двох тижнів тренувань, головне - поступовий прогрес. Тож, щоб не втратити мотивацію, почніть з визначення програми, яка відповідає вашому поточному рівню підготовки.

Відкладіть гаджети

Проаналізуйте, скільки хвилин чи годин вільного часу ви проводите перед телевізором або зі смартфоном - чи вистачає цього часу на коротке тренування?

Оптимізуйте час: почніть з того, що присвятіть 30 хвилин перед роботою вранці або ввечері перед вечерею фізичній активності, яка вам найбільше подобається.

До того ж перед тренуванням вдома або в спортзалі відкладіть подалі всі мультимедійні пристрої: так у вас не буде спокуси поглянути на екран при першій-ліпшій нагоді.

Занотовуйте прогрес

Іноді, після кількох тижнів занять спортом, ви можете відчувати, що не досягаєте жодного прогресу і що всі ваші зусилля не мають сенсу.

Щоб залишатися повністю мотивованим і отримувати максимальну користь від фізичної активності, заведіть собі невеликий щоденник: ви можете використовувати його, щоб записувати все, що ви зробили, після кожного тренування.

Встановіть для себе показники ефективності

Одна з найважливіших речей, якщо ви хочете зберегти натхнення для занять спортом - це вимірювати свій прогрес.

Спробуйте покращити свій особистий найкращий час на дистанції, якщо любите бігати або побити попередній рекорд. Чим ближче ви будете до своєї мети, тим більше задоволення отримаєте і більше мотивації матимете.

Займайтеся спортом у групі

Тренуватися наодинці не завжди весело. Проте рішення легко знайти: мотивуйте своїх друзів та родину, щоб вони приєдналися до вас - або оберіть груповий вид спорту.

Заняття спортом у групі дадуть вам поштовх і ускладнять скасування тренування, якщо ви пообіцяли зустрітися з другом або колегою.

Дайте обіцянку комусь із знайомих або собі

Обіцянка своєму партнеру, другу, колезі по роботі або навіть члену сім'ї, що цього разу ви дійсно збираєтеся займатися спортом протягом тривалого часу, може бути своєрідною запорукою, адже це питання совісті.

Ви також дасте цю обіцянку самому собі: сам факт проголошення вашого зобов'язання спонукатиме вас виконати поставлену мету.

Купіть нове спортивне спорядження

Купуючи нове спортивне спорядження (нову ракетку, нові кросівки, новий топ і т.д.), часто хочеться випробувати його якнайшвидше. Однак, намагайтеся не виходити за рамки свого бюджету.

Також залиште нове спорядження на видноті: на ліжку, у вітальні тощо - це викличе у вас бажання використовувати його якомога швидше.

Винагороджуйте себе за заняття спортом

Спорт - це не лише труднощі, він також має приносити задоволення. Якою б не була ситуація, завжди позитивно і приємно винагороджувати себе за досягнуті цілі та прогрес. Це може бути смачна їжа, нова книга, інвентар тощо.

Розділіть тренування на частини

Фізична активність не повинна сприйматися як обов'язок. Замість цього вона повинна приносити задоволення, яке поступово стає потребою.

На початковому етапі, якщо одна година занять спортом в день для вас занадто важка, ви можете розбити її на дві частини по 30 хвилин.

Адже краще робити короткі тренування регулярно, ніж одне велике спортивне заняття тривалістю 2 години.

Вірте у власні здібності

Варто пам'ятати: єдина людина, якій дійсно потрібні тренування і докладені до них зусилля - це ви самі. Якщо ви займаєтеся спортом, то тільки для власної користі і ні для кого іншого.

Тому давайте собі час. Не слід порівнювати себе з іншими: у кожної людини свій шлях, свій рівень здібностей тощо.