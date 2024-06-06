Фітнес експерт показала всього три вправи для стрункого та молодого тіла
Для того, щоб бути у формі, вам не потрібно купувати абонемент у спортзал, ви цілком можете займатися в комфорті вдома.
Які три вправи треба робити для молодості тіла, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео у TikTok фітнес-гуру Деніс Остін.
Які вправи треба робити для молодості та здоров'я
Фізичні вправи є важливим чинником нашого загального здоров’я та самопочуття. Відсутність достатньої фізичної активності може значно збільшити ризик розвитку небезпечних захворювань і проблем, таких як діабет, ожиріння, деменція та серцеві захворювання.
З цієї причини важливо, щоб ви намагалися включити тренування в будь-який день, незалежно від того, наскільки воно інтенсивне.
67-річна тренерка Деніс Остін поділилася своїм тренуванням, яке вона виконує щоранку, щоб підвищити рівень енергії та активізувати метаболізм.
"Ось кілька рухів, які я роблю кожного ранку. Я прокидаюся, набираюся енергії та прискорюю обмін речовин. Спробуйте їх. Три легкі рухи", - сказала експертка на відео.
Під час першого руху вона стала, розставивши ноги на ширині плечей. Робіть рухи вперед та в сторони, ніби ви боксуєте, щоб працював прес. Робіть вправу 60 секунд.
Другий рух - присядьте на одні нозі та відчуйте, як працюють м'язи, потім підніміть ногу вгору.
Третя вправа - сядьте на підлогу, витяніть ногу та відіжміться руками від підлоги.
Дивіться на відео правильне виконання всіх трьох вправ.
@thedeniseaustin
Do each move for one minute!! #fitover50 #workoutroutine #deniseaustinoriginal sound - Denise Austin
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