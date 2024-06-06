Фітнес експерт показала всього три вправи для стрункого та молодого тіла

Для того, щоб бути у формі, вам не потрібно купувати абонемент у спортзал, ви цілком можете займатися в комфорті вдома.

Які три вправи треба робити для молодості тіла, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео у TikTok фітнес-гуру Деніс Остін.

Які вправи треба робити для молодості та здоров'я

Фізичні вправи є важливим чинником нашого загального здоров’я та самопочуття. Відсутність достатньої фізичної активності може значно збільшити ризик розвитку небезпечних захворювань і проблем, таких як діабет, ожиріння, деменція та серцеві захворювання.

З цієї причини важливо, щоб ви намагалися включити тренування в будь-який день, незалежно від того, наскільки воно інтенсивне.

67-річна тренерка Деніс Остін поділилася своїм тренуванням, яке вона виконує щоранку, щоб підвищити рівень енергії та активізувати метаболізм.

"Ось кілька рухів, які я роблю кожного ранку. Я прокидаюся, набираюся енергії та прискорюю обмін речовин. Спробуйте їх. Три легкі рухи", - сказала експертка на відео.

Під час першого руху вона стала, розставивши ноги на ширині плечей. Робіть рухи вперед та в сторони, ніби ви боксуєте, щоб працював прес. Робіть вправу 60 секунд.

Другий рух - присядьте на одні нозі та відчуйте, як працюють м'язи, потім підніміть ногу вгору.

Третя вправа - сядьте на підлогу, витяніть ногу та відіжміться руками від підлоги.

Дивіться на відео правильне виконання всіх трьох вправ.